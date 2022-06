Jūrmalā koncertēs 'Shantel & the Bucovina Club Orkestar'

Šovasar, 19. augustā, festivālā "The Best of Summertime — aicina Inese Galante" Dzintaru koncertzālē ar devīzi "Jūrmala dejos!" uzstāsies Balkānu mūzikas interpreti "Shantel & the Bucovina Club Orkestar".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Patiess kosmopolīts un ģeniāls mākslinieks ar grieķu-ukraiņu saknēm," šādi mūziķi Shantel jeb Štefanu Hantelu piesaka festivāla rīkotāji. "Viņš savos skaņdarbos apvieno deju muziku un enerģiskus Balkānu motīvus - vietas nosēdēt vienkārši nav iespējams."

"Shantel & the Bucovina Club Orkestar" spēlētās mūzikas daudzveidība tiek pieteikta kā harismātisks pankroka, regeja, grieķu, rumāņu un ukraiņu garīgās mūzikas kokteilis, ko papildina vācu elektroniskā mūzika. Plašākam klausītāju lokam ir pazīstams remikss skaņdarbam "Mahalageasca (Bucovina Dub)", kas ir satīriskās komēdijas "Borat" lielākais hits

"Būtībā mēs centāmies izveidot bīstamu kokteili no dažādām ietekmēm, tas ir kļuvis par savdabīgu mūsu kultūras revolūcijas skaņas celiņu. No atvērtības un kosmopolītiskā gara skatu punkta mūzika un dejas ir labākais veids, kā apvienot dažādas kultūras un cilvēkus," par savu radošo darbību stāsta Shantel.

1994. gadā Hantels kopā ar Daniēlu Haksmanu izveidoja skaņu ierakstu studiju "Essay Recordings". Tajā viņš ierakstīja divas izlases "Bucovina Club" un, pateicoties tām, ieguva starptautisku atzinību. 2006. gadā Shantel kļuva par BBC Radio Pasaules mūzikas konkursa laureātu. Kopā ar citiem dīdžejiem Stefans Hantels veidojis remiksu izlasi "Electric Gypsyland", bet īpašu popularitāti viņš iemantojis Turcijā ar Stambulā filmēto klipu dziesmai "Disko Partizani".

Šodien Shantel radošo darbību turpina kā grupas "Bucovina Club Orkestar" vadītājs. "Tās uzstāšanās liek klausītājiem jebkurā pasaules vietā dziedāt līdzi un dejot tā, ka jau drīz pēc koncerta sākuma ir grūti atšķirt, kur beidzas skatuve un kur sākas skatītāju zāle," raksta festivāla rīkotāji.

Jau ziņots, ka festivāls "The Best of Summertime ‒ aicina Inese Galante" šogad notiks no 18. līdz 21. augustam. Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.