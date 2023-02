Jūrmalā šovasar uzstāsies britu dziedātājs Kalums Skots

Dzintaru koncertzālē šovasar, 11. jūlijā, uzstāsies britu dziedātājs, "BRIT Awards" nominants Kalums Skots (Calum Scott). Mūziķis Latvijā viesosies sava jaunākā albuma "Bridges" pasaules turnejā.

Kā "Delfi" vēsta koncerta rīkotāji no "V Events Agency", Kalums Skots plašu atpazīstamību ieguva 2015. gadā, pēc dalības "Britain's Got Talent" šovā, kur dziedāja zviedru popmākslinieces Robinas dziesmu "Dancing On My Own". Turpmākos panākumus veicināja arī paša rakstītais singls "You Are The Reason" (2017) un tā Ukrainas galvaspilsētā Kijivā filmētais videoklips.

"Dziedātājs saņēmis daudz atsauksmju no faniem visā pasaulē, ka viņa mūzika kļuvusi par kāzu un citu svarīgu notikumu skaņu celiņu. Daudzi arī meklējuši mierinājumu viņa dziesmās, kad piedzīvo bēdas vai zaudējumus," tā par mūziķa daiļradi raksta organizatoru pārstāve Danute Varekaite.

Izdodot debijas albumu "Only Human" 2018. gadā, Kalums Skots sasniedza pirmo vietu "iTunes" albumu topā vairāk nekā 20 valstīs ar vairāk nekā 7,5 miljardiem straumējumu. Albumā iekļautā dziesma "You Are The Reason" ieņēma 25. vietu "Spotify ASV Viral 50" un 10. vietu "iTunes" topos 38 valstīs.

Radot otro albumu "Bridges", Kalums Skots vēlējies savus dziļākos pārdzīvojumus pārvērst dziesmās, kas iedvesmo un dod cerību. Albums, kas tika izdots 2022. gada jūnijā, veidots sadarbībā ar producentu Gregu Kerstinu, kurš ir astoņkārtējs "Grammy" balvas ieguvējs un strādājis ar Polu Makartniju, Adeli un citiem slaveniem skatuves māksliniekiem.

"Bridges" ir arī smeldzīga dziesma jaunā albuma noslēgumā, kura ilustrē kādu īpaši drūmu un izmisuma pilnu Skota dzīves posmu. "Tas šķiet diezgan sirreāli, bet "Bridges" ir stāsts par patieso pieredzi, atrodoties uz tilta un pārdomājot, vai vērts turpināt šo ceļu, kas man toreiz šķita bezgala sāpīgs un vientuļš. Tas ir ļoti personisks stāsts, taču ņemot vērā attiecības, ko esmu izveidojis ar saviem faniem, man likās, ka to ir jāievieto albumā un jāizstāsta ar patiesu sirsnību. Šis albums man bija kā pieaugšana, kad es patiešām apjautu, kas es esmu un ko vēlos pateikt," stāsta Kalums Skots.