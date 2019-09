Kamerorķestris 'Sinfonia Concertante' atklās sezonu ar diviem pirmatskaņojumiem

Svētdienas, 29. septembra, pēcpusdienā pulksten 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē kamerorķestris "Sinfonia Concertante" diriģenta Gunta Kuzmas vadībā atklās septiņpadsmito sezonu, koncertprogrammā iekļaujot pat divus latviešu autoru darbu pirmatskaņojumus, portālu "Delfi" informē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pārstāvji.

Turpinot sadarbību ar Edgaru Mākenu, sezonas atklāšanas koncertā orķestris atskaņos jaundarbu "Uvertīra stīgu orķestrim", kas būs jau otrais šī komponista skaņdarbs orķestra repertuārā. Otrs pirmatskaņojums pieder autoram, kura daiļrade ir neatņemama un oriģināla latviešu mūzikas ainavas sastāvdaļa un kurš vienlīdz labi jūtas kā akadēmiskās, tā arī vieglās mūzikas žanrā – tā būs Alvila Altmaņa "Kamersimfonija".

Kā katrā "Sinfonia Concertante" koncertā, arī šoreiz piedalīties aicināti izcili solisti – tie ir vijolniece Agnese Kanniņa, kas klausītājiem pazīstama kā kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" un senās mūzikas orķestra "Collegium Musicum Riga" dalībniece, un ģitārists Kaspars Zemītis. Abi orķestra priekšā nav redzami bieži, tādēļ arī skaņdarbi, ko mūziķi izvēlējušies atskaņot kopā ar "Sinfonia Concertante" – Antonio Vivaldi Koncerts Do mažorā un Johana Georga Pizendela Vijolkoncerts Fa mažorā – atlasīti īpaši rūpīgi.

"Šis Vivaldi koncerts ir ļoti maz atskaņots. Ģitārai to pārlicis Z. Bērendts no Vivaldi trio sonātes, un tomēr tas lieliski parāda Vivaldi mūzikas vieglumu un eleganci. Savukārt mans skaņdarbs Vētra klusumā ir kļuvis par manu muzikālo vizītkarti, un priecājos par katru iespēju atskaņot to ar orķestri," savu skaņdarbu izvēli raksturo Kaspars Zemītis.

18. gadsimta pirmajā pusē Drēzdenē mītošais izcilais vijolnieks – virtuozs Johans Georgs Pizendels Latvijā ir skanējis nepelnīti maz. Komponists savas dzīves laikā ticies gan ar Johanu Sebastianu Bahu, gan Georgu Fridrihu Telemani un Venēcijā ar Antonio Vivaldi, kurš viņam veltījis vairākus vijolei rakstītus, ļoti virtuozus darbus. "Tādējādi mana izvēle krita par labu vienam no desmit viņa koncertiem vijolei. Šis ir concerto da camera, jeb salonmuzicēšanai rakstīts skaņdarbs ar negaidītiem, iepriekš neparedzamiem pavērsieniem un interesantām harmoniju maiņām. Neskatoties uz "skaļo" koncerta nosaukumu, tas ir smalkas kamermuzicēšanas paraugs," stāsta vijolniece Agnese Kanniņa.