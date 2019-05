Kāpēc šeit nav kondicionieru? 40 gadu kopš vēsturiskās Eltona Džona turnejas PSRS

Šajās dienās aprit tieši 40 gadu kopš britu dziedātāja Eltona Džona vieskoncertiem Padomju Savienībā. Ar astoņiem koncertiem 1979. gada pavasarī viņš bija viens no pirmajiem rietumvalstu popmūziķiem, kuriem bija iespēja uzstāties aiz dzelzs priekškara.

Eltona Džona koncerti Maskavā un Ļeņingradā notika no 1979. gada 21. līdz 28. maijam. Protams, turnejai bija politiska nozīme – Aukstā kara laikā tas bija komunistu vadītās PSRS diplomātisks gājiens – izrādīt toleranci Rietumu popkultūrai un veicināt valsts pozitīvo tēlu pirms Maskavas olimpiskajām spēlēm 1980. gadā. Uz Padomju Savienību 70. gadu beigās koncertēt devās arī Klifs Ričards un grupa "Boney M".

Līdz ar Eltona Džona koncertiem Vissavienības skaņu plašu ražotājs "Melodija" Padomju Savienībā izdeva dziedātāja 1978. gada albumu "A Single Man", kas ir vēsturiski pirmais Rietumu popmūzikas albums, kas oficiāli izdots PSRS.

Eltons Džons un viņa komanda ieradās Maskavā ar lidmašīnu 1979. gada 20. maijā, tad no lidostas ar vilcienu devās uz staciju "Belarusskaja". Maskavā bija paredzēta preses konference, bet vakarā jau ātrvilciens uz Ļeņingradu. Pirmie četri koncerti no 21. līdz 24. maijam bija paredzēti tur – koncertzālē "Oktjabrskij", savukārt turnejas otrā daļa – koncerti no 25. līdz 28. maijam – Maskavā, koncertzālē "Rossija".

Nozīmīgais ceļojums tobrīd jau Rietumos ļoti slavenajam Eltonam Džonam nepagāja bez pārsteigumiem un sarežģījumiem. Mūziķi stacijā sagaidīja "Čaika" – Padomju Savienībā ražots luksusa automobilis. Eltonam Džonam kā retro automašīnu cienītājam tas sagādājis prieku. Savukārt uzreiz pēc tam notikusi preses konference "Inturist" viesnīcā Maskavā. Kā pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad tika svinēta Eltona Džona 60. jubileja, BBC Krievijas redakcijai pastāstīja dziedātāja Krievijas fanu kluba dibinātāji, uz preses konferenci apjomīgajā viesnīcas konferenču zālē bija ieradušies vien aptuveni 10 cilvēku – daži žurnālisti un daži TV pārstāvji. Savukārt bariņš fanu – jauni studenti – bija pa aplinku ceļiem uzzinājuši par šāda pasākuma eksistenci un ieradās sveikt savu elku ar ziediem un milzīgu matrjošku, kam bijusi izšķirīga nozīme, lai viņi tiktu ielaisti šajā publikai noklusētajā pasākumā. Viņiem izdevies iestāstīt, cik svarīgi Rietumu mūziķim būs saņemt šo dāvanu no padomju jauniešiem. Te gan jāpiebilst, ka jaunie cilvēki tika ievēroti un vēlāk, jau Ļeņingradā, kur viņi bija ieradušies, sekojot Eltonam Džonam, viņiem bijusi nopietna saruna ar drošības komitejas vīriem.

Krievijā togad neparasti agri bija iestājušies vasarīgi laikapstākļi, 1979. gada maijs bija patiešām karsts. Eltons Džons tā saucamajā preses konferencē Maskavā pamatīgi svīdis, līdz nav izturējis un pajautājis, kāpēc nav ieslēgti kondicionieri.

"Tolaik pat vārds "gaisa kondicionieris" padomju cilvēkam nebija īsti saprotams," atminas Deniss Azarenkovs, viens no faniem ar milzīgo matrjošku un viens no retajiem, kam izdevās apmeklēt Eltona Džona uzstāšanos.

Mūziķi nokaitinājuši muļķīgie žurnālistu jautājumi. "Kā juma patīk Maskava?" – "Es to redzēju vien pāris minūtes, es tikko ierados." "Tad kā jums patika dzelzceļa stacija?" – "Tāda pati kā ikviena cita." Preses konferencē nav izskanējis neviens jautājums par mūziku. Beigās Eltons Džons pajautājis, kuri viņa albumi šeit ir vispopulārākie (tobrīd viņa kontā bija jau 12 plates). Padomju žurnālistiem nebija ko atbildēt, un mūziķis bijis šokā: "Neticami. Kā tas ir iespējams, ka šeit nepārdod manus ierakstus?" Acīmredzot Eltonam Džonam tobrīd vēl nebija pastāstīts, ka ārzemju mūzikas ieraksti bija nopērkami vien melnajā tirgū par visai iespaidīgām summām un nebūt ne legāli pieejami plašai publikai.

Arī lielākā daļa koncertu biļešu vienkāršajam padomju cilvēkam nebija nopērkamas. Pamatā tos apmeklēja partijas līderi un viņu ģimenes, amatpersonas, komjaunatnes funkcionāri, nopelniem bagātie skatuves mākslinieki, diplomāti un citas priviliģētas personas. Tikai pavisam neliela daļa Eltona Džona koncertu biļešu nonāca tirdzniecībā, savukārt no tām vairums tika pārdots tālāk, citējot BBC krievu redakcijai stāstīto, "par summām, kas bija vidusmēra inženiera trīs mēnešalgu apmērā".

Jāteic, publika nav bijusi pati atsaucīgākā. Pie vētrainām fanu izpausmēm pieradušais Eltons Džons bijis pārsteigts par auditoriju, kas rātni sēž krēslos un ne ar mazāko kustību neizrāda savas emocijas. "Daudzu sejās bija neizpratne par to, kas notiek uz skatuves," vēlāk rakstīja ietekmīgais amerikāņu mūzikas žurnālists Roberts Hilbērns no "Los Angeles Times", kuram bija iespēja akreditēties šai turnejai.

Visi astoņi koncerti bija vairāk nekā divas stundas gari, katrā no tiem Eltons Džons nospēlēja 29 dziesmas. Krievijas koncertos dziedātājs uzstājās kopā ar perkusionistu Reju Kūperu. Pamatā tajos skanēja jaunākā un nu arī PSRS izdotā albuma "A Single Man" repertuārs, kā arī hiti no citām platēm. Tāpat repertuārā bija iekļauta grupas "The Who" dziesma "Pinball Wizard", kā arī Mārvina Geja "I Heard It Through the Grapevine" un "The Beatles" "Back in the U.S.S.R.", kas noslēdza katru koncertu. Vienā no Ļeņingradas priekšnesumiem klasiskajā mūzikā skolotais pianists Eltons Džons iekļāva arī fragmentu no Pētera Čaikovska Pirmā klavierkoncerta.

Ļeņingradā Eltons Džons arī sniedzis iepriekš neplānotu koncertu viesnīcas restorānā un malkojis vietējo dzirkstošo vīnu. Vēlāk viņš to novērtējis kā "ne gluži tik labu kā franču šampanietis, tomēr pieklājīgu". Šīs ballītes un paģiru dēļ viņš nokavējis kultūras programmā ieplānoto Ermitāžas apmeklējumu.

Kā interesants fakts jāmin, ka īpaši uz dēla koncertiem Ļeņingradā bija ieradusies arī Eltona Džona māte Šeila un abi kopā apmeklēja Pēterhofas pili un grezno strūklaku dārzu. Savukārt pirms koncertiem Maskavā Eltons Džons kā liels futbola fans un tobrīd jau futbola komandas īpašnieks apmeklēja CSKA un Minskas "Dinamo" maču, bet vēlāk ģērbtuvēs tikās ar spēlētājiem. Tāpat dziedātājs apmeklēja Lužņiku stadionu, kur gadu vēlāk notika Maskavas olimpiskās spēles, noskatījās sardzes maiņu pie mauzoleja, kā arī pozēja fotogrāfiem Sarkanajā laukumā.

Maskavā publika bija atsaucīgāka, bet nozīmīgs bija turneju noslēdzošais koncerts 28. maijā. To tiešraidē pārraidīja "BBC Radio 1", bet veidot reportāžas bija ieradušies vairāki ārvalstu žurnālisti, pat četri fani no Lielbritānijas. Tāpat neliela daļa biļešu tika izdalīta jauniešiem, kuri pulcējās pie koncerta norises vietas, attiecīgi kaut nedaudz veidojot publiku "kā ārzemēs". Savukārt koncerta beigās labākajās padomju estrādes tradīcijās uz skatuves tika uznesta ziedu kompozīcija grozā, bet Eltons Džons nav novaldījies un pajautājis, vai viņu tagad grasās apbērēt.

Slavenais mūziķis un viņa komanda Maskavu atstāja 29. maijā agri no rīta, aiz sevis atstājot nostāstus un leģendas par faniem, kas viņu gaidījuši pie viesnīcas, par kopīgu šņabja dzeršanu un dāvanā saņemtiem ierakstiem un T-krekliem. Tāpat tiek uzskatīts, ka Eltona Džona vizīte atstājusi būtisku iespaidu uz modi 80. gadu Padomju Savienībā.

Neparastā, bet vēsturiski nozīmīgā turneja tika arī filmēta, un vēlāk no safilmētā materiāla tapa dokumentālā filma "To Russia With Elton", pamatā atspoguļojot dziedātāja noslēdzošo koncertu "Rossija" zālē Maskavā. Filmas režisori Diks Klements (Dick Clement) un Ians Le Frenejs (Ian La Frenais) piedāvā Eltona Džona PSRS turnejas kopsavilkumu, parādot ne tikai turnejas noslēdzošo koncertu, bet arī tā aizkulises, interviju fragmentus un ārzemju žurnālistu komentārus.