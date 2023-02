Kārlis Auzāns un 'Melo-M' uzstāsies Berlīnes kinofestivālā

Šī gada 17. februārī Berlīnes kinofestivāla ietvaros notiekošajā Eiropas filmu tirgū uzstāsies latviešu kinomūzikas komponists Kārlis Auzāns kopā ar čellu trio "Melo-M".

Latviešu mūziķi piedalīsies piedalīsies Eiropas Filmu tirgus / European Film Market (EFM) atklāšanas pasākumā "Baltic Countries in Focus".

"Berlīnē kopā ar "Melo-M" prezentēsim gan manu rakstīto mūziku, gan citus populārus kinomūzikas skaņdarbus: atskaņosim gan ar "Lielo Kristapu" godalgoto mūziku no kinofilmas "Medības", AKKA/LAA Bezgalības balvu ieguvušo mūziku no režisora Vitālija Manska filmas "Saules staros" un citus darbus," stāsta Kārlis Auzāns.

Komponists un čellists Kārlis Auzāns radījis mūziku visās Baltijas valstīs tapušajām filmām, tostarp "Tagurpidi torn" ("Snaudošais zvērs"), "Gads pirms kara" ("The Year Before the War"), "Gorbačovs. Paradīze" ("Gorbachev. Heaven"), "Emīlija. Latvijas preses karaliene", "The Birth of The Leopard" ("Leoparda dzimšana), "Ko zina klusā Gerda", "Gimtine" ("Dzimtene") u.c.

Kā uzsver Latvijas Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma, Baltijas valstu kino nozaru un institūciju pieredzē šis ir pirmais tik augsta līmeņa sadarbības pasākums – kopīga platforma vienā no svarīgākajiem Eiropas kinofestivāliem, iespēja pozicionēt Baltiju kā spēcīgu kinomākslas un profesionālu kino ražošanas reģionu, popularizēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas konkurētspēju Eiropas mērogā un vēl plašāk.

Jau ziņots, ka Berlīnes kinofestivāls šogad notiks no 16. līdz 26. februārim. Tā programmas daļa ir Eiropas filmu tirgus. Tā uzmanības centrā šogad ir Baltijas valstis, tai skaitā Latvija, tāpēc no 17. līdz 22. februārim ir plānota īpaša programma "Baltic Countries in Focus".

Kā atgādina Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, pirmoreiz pēc pandēmijas Berlināle atkal pilnīgi klātienē. Savukārt būšana īpašā statusā Eiropas filmu tirgū Baltijas valstu kinoindustriju dzīvē ir pirmais tik augsta līmeņa sadarbības pasākums. "Tā ir kopīga platforma vienā no svarīgākajiem Eiropas kinofestivāliem, iespēja pozicionēt Baltiju kā spēcīgas kinomākslas un profesionālas ražošanas reģionu, popularizēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas konkurētspēju Eiropas mērogā un vēl plašāk," saka Matīsa.