Kas tos astoņus sviestus pirks? Izlases 'Sviests 8' apskats

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Date C, 20. jūnijs

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51208403 [REQUEST_URI] => /news/music/kas-tos-astonus-sviestus-pirks-izlases-sviests-8-apskats.d?id=51208403 [REDIRECT_URI] => /news/music/article.php?id=51208403 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/music/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/whatson/news/music/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/whatson [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => kultura.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 80.232.162.119 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_COOKIE] => dcid=687674453,1,1589866396,1510725871,80610e4bd0a91199027d188fe2372992; evid_0025=632d1d2a-8aec-457a-926e-a91114174c99; evid_0025=632d1d2a-8aec-457a-926e-a91114174c99; cX_P=ja0n6ewjcrt1crxa; __gfp_64b=rLfHYb1iVjcyR8G_mPP.Qr5QJ95aX6tfgugfVxXfGSP.M7; _ga=GA1.2.829607069.1510725872; __utma=113760658.829607069.1510725872.1556604681.1557896950.308; __utmz=113760658.1545292768.229.3.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); cX_G=cx%3A1oyyjxveavclg2isyszc4q3fxn%3A1ylrll9p2d8vz; _cb=D5xRs6BJHKyCBHxvqj; _chartbeat2=.1510725873543.1560233799721.0000000000000001.B6UyMOCh_VeoBaPhzPB-r25XBcXIaz.1; mostread_lastadded=0; evid_ref_0025=true; evid_v_0025=20190620034004; polc=1; delfi-adid=a6c4d394-c401-4dc9-876b-3a5b31a70cb7%2C1533618891042%2C1560317364650; newdelfilayout2018=0; _cb_ls=1; _fbp=fb.1.1549267040546.474794266; emps=5:1556169368785|1|1556169368785; cto_lwid=3d203529-f41a-4fbe-b791-010b1884d1ea; __gads=ID=f298705b4846bdc1:T=1556774054:S=ALNI_MYA_EKMmUigOTpKSpf6wSV9L9UI9w; __io_lv=1561008008269; __io=c5d5ea47b.2065bff24_1560488690386; __io_unique_43359=20; _gid=GA1.2.2011262262.1560751476; enr_adform_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; evid_set_0025=2; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=86:12381:2,282:12853:1,283:12854:1,2459:16808:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#c-kv1008#g-kv1009#10-kv1009#12-kv1009#13-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#2-kv1009#20-kv1009#21-kv1009#22-kv1009#25-kv1009#3-kv1009#4-kv1009#6-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86,ecid282,ecid283,ecid2459; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cX_S=jx47uv4egkr46fu3; cstp=604800; __glmrid=abac5657-7dd1-48a5-bb9f-6a282ef06c9d; cx_ib_synced=1; __io_session_id=0987bd399.fb6f84958_1561008005249; __io_visit_43359=1 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1023600157 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 80.232.162.119, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /kultura/news/music/kas-tos-astonus-sviestus-pirks-izlases-sviests-8-apskats.d?id=51208403 [HTTP_HOST] => kultura.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => kultura [PHP_SELF] => /news/music/article.php [REQUEST_TIME] => 1561008018 )