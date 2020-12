Dziedātāja un pianiste Katrīna Gupalo laidusi klajā Imanta Kalniņa mūzikas albumu "7 skumjas zvaigznes". Tajā iekļautas 15 dziesmas, tai skaitā trīs no tām ir angļu valodā ar Ojāra Ērika Kalniņa vārdiem. Līdz ar albumu publicēts arī Amerikā filmēts mūzikas video dziesmai "Take It or Leave It", portālu "Delfi" informē mūziķes pārstāvji.

"Šis albums ir ļoti īpašs, jo tajā sakoncentrēta milzīga enerģija un mīlestība, kas izpaužas gan skanējumā, gan arī vizuālajā noformējumā. Šobrīd visi koncerti ir pārcelti uz nenoteiktu laiku un, lai albums "7 skumjas zvaigznes" tomēr varētu tapt, es pārdevu savu bērnības māju Dikļos. Un ne mirkli to nenožēloju, jo esmu pārliecināta, ka šī mūzika klausītājiem sniegs prieku, iedvesmu un mīlestību grūtajā pandēmijas laikā," atklāj Katrīna Gupalo.

"Albumu radījām kopā ar man ļoti tuviem un mīļiem cilvēkiem, piemēram, albuma vāka ilustrāciju autore ir mana mamma Vera Paukša, savukārt mūzikas video, neskatoties uz to, ka dzīvojam dažādos kontinentos, radīja mans tuvākais draugs – horeogrāfe Gabija Bīriņa. Pilnīgi jaunu dimensiju albumam piešķīra Ojārs Ēriks Kalniņš, kurš ne tikai iepazīstināja mani ar Imanta Kalniņa kompozīcijām angļu valodā, bet arī zibenīgā ātrumā un ar milzu iedvesmu radīja jaunu dzeju. Esmu tik ļoti pateicīga visai manai talantīgajai komandai, kas palīdzējusi šim mazajam brīnumam tik īsā laikā piepildīties," saka mūziķe.

Līdz ar albumu iznācis arī singls un mūzikas video dziesmai "Take It or Leave It", kas komponēta pirms 15 gadiem, bet nu tā ierakstīta jaunās skaņās. Mūzikas video filmēts Floridā ASV. Tas ir horeogrāfes un dejotājas Gabijas Bīriņas un dejotāja Daniela Vaita (Daniel White) kopdarbs, kas stāsta par cilvēka dvēseles nepieradināmo dabu, par izvēlēm, kuras caurvij un nosaka mūsu dzīvi. Ekspresīvā performancē abi dejotāji atklāj stāstu par mīlestību un savstarpējām attiecībām, kuras caurstrāvo maigums, naids, sāpes un cerības. Video veidojuši mākslinieki Akorede Amole (ASV) un Vadims Gluškovs (Latvija).

"Ir milzīgs gandarījums sadarboties ar tik apdāvinātu mākslinieku kā Katrīna. Viņa ir devusi jaunu iedvesmu klasiskajām Imanta Kalniņa dziesmām un uzrunā ne tikai jaunu paaudzi, bet arī plašāku starptautisku auditoriju. "Take It or Leave It" ir dziesma par izvēlēm, ar kurām saskaramies izšķirošos dzīves brīžos. Mēs varam meklēt padomu pie citiem, bet galu galā tomēr katrs esam atbildīgi par saviem lēmumiem," tā dziesmas vārdu autors Ojārs Ēriks Kalniņš.

Katrīnas Gupalo albums "7 skumjas zvaigznes" tapis koncertveidā – vienlaicīgi ierakstīta gan balss, gan klavieres, kas izslēdz jebkādas mākslīgas korekcijas. Albuma ieraksta sesijas laikā mūzikas un drāmas telpas "OratoriO" zālē negaidīti iemaldījušies apmeklētāji Renāte un Arturs, kas palika vairākas stundas līdz pat ieraksta beigām, juta un dziedāja līdzi un radīja īsta koncerta sajūtu.

Albumā iekļautas gan ļoti populāras, gan mazāk zināmas un pat aizmirstas kompozīcijas, piemēram, slavenās dziesmas "Ar straumēm uz jūru" oriģinālā versija angļu valodā – "Let's Sing of the Rivers". Visas kompozīcijas Katrīna Gupalo izpilda savos aranžējumos balsij un klavierēm, kas veidotas ar lielu pietāti pret komponista oriģinālajām dziesmu versijām. Albuma ierakstu Super HD kvalitātē veicis un producējis Aleksandrs Volks, izmantojot unikālos "Wolk Recording Technologies" mikrofonus. Ieraksts tapis uz Yamaha C6 koncertflīģeļa mūzikas un drāmas telpā "OratoriO" un Klavieru salonā "@152". Albuma dizainu veidojuši mākslinieki Anastasija Prola, Iļja Koļesņiks un tipogrāfija "Skaistāk", tajā iekļautas Aleksandras Volk fotogrāfijas.