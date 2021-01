Vairāku "Grammy" balvu laureāti – rokgrupa "Kings of Leon" izziņojuši ilgi gaidītā astotā studijas albuma izdošanu. Kā informē grupas izdevēji no "Sony Music", albuma "When You See Yourself" izdošana plānota šī gada 5. martā, bet tā pirmais vēstnesis – singls "The Bandit" ar papildu dziesmu "100,000 people" pieejams jau tagad.

Gaidāmais albums ierakstīts slavenajā Nešvilas "Blackbird Studios". To producējis "Grammy" balvas īpašnieks, producents Markus Dreijs (Markus Drays), kurš strādājis ar tādiem māksliniekiem kā "Arcade Fire", "Coldplay" un "Florence+The Machine".

"When You See Yourself" būs pirmais grupas ieraksts pēc četru gadu pauzes un nākamais pēc albuma "Walls", kas savukārt bija grupas pirmais albums, kas sasniedza kāroto Nr.1 statusu ASV albumu pārdošanas topā. Par jauna albuma tuvošanos "Kings of Leon" faniem lika nojaust jau vairākas nedēļas – grupa par to paziņoja, saviem faniem izsūtot īpašus t-kreklus, uz kuriem uzdrukātas albuma dziesmas un to vārdi.

Kopš savas debijas 2003. gadā, "Kings of Leon" ir izdevuši septiņus studijas albumus, pārdevuši vairāk nekā 20 miljonus albumu un vairāk nekā 40 miljonus singlu visā pasaulē. Vairākkārtēji viņu ieraksti ieguvuši platīna statusu un pieci singli iekarojuši "Billboard Hot 100" topu. "Kings of Leon" ir arī ieguvuši astoņas "Grammy" nominācijas, no kurām trīs pārtapa balvās. Grupa ir saņēmuši arī trīs "NME" balvas, divas "Brit Awards" un vienu "Juno" balvu. Turnejās grupa ir bijusi koncertējusi visā pasaulei, tā ir spēlējusi lielākajās un nozīmīgākajās koncertvietās un bijusi galveno mākslinieku godā lielākajos pasaules festivālos. Latvijā "Kings of Leon" viesojās 2014. gada turnejā, koncertu sniedzot Mežaparka Lielajā estrādē.