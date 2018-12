Ķīpsalā notiks tradicionālie Rīgas Ziemassvētku koncerti

Ķīpsalas hallē 25. un 26. decembrī notiks tradicionālie Rīgas Ziemassvētku koncerti, kuros šogad piedalīsies ģitāras virtuozs Kaspars Zemītis, populārā etnomūzikas grupa "Tautumeitas" un pašmāju operas solisti Jolanta Strikaite-Lapiņa un Mihails Čuļpajevs, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāve Inese Libere.

"Vieniem Ziemassvētki saistās ar gaišām pārdomām, citiem – ar sirsnīgām sarunām, piparkūku un pīrāgu cepšanu, vēl citiem – ar dāvināšanas prieku un kopā būšanu. Līdzās tam – mūžzaļais svētku simbols – egle, kas šogad ir arī Rīgas Ziemassvētku koncerta idejas pamatā," raksta Libere.

"Betlēmes zvaigzne egles galotnē, Ķīnā vai Francijā ražotas eglīšu mantiņas, pēc senlatviešu tradīcijām gatavoti eglīšu rotājumi, Dobeles svecītes, dāvanas košos papīros – tas viss harmoniski sadzīvo Ziemassvētku simbolā – Latvijas mežā augušā eglītē. Arī koncerta programmā harmoniski iekļausies gan iemīļotas latviešu un ārzemju komponistu dziesmas un tradicionālās Ziemassvētku melodijas, gan arī populāra klasiskā mūzika," stāsta koncerta režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs un vēl piebilst: "Tā kā Ziemassvētki ir brīnumu laiks, tad arī koncertā klausītājiem gaidāmi daudzi pārsteigumi!"

"Ziemassvētki ir ģimenes svētki, tādēļ novēlu atrast laiku mīļiem cilvēkiem un izbaudīt muzikālus Ziemassvētkus skaistā, sirsnīgā koncertā," aicina ģitārists Kaspars Zemītis.

Rīgas Ziemassvētku koncertā skanēs gan gaišais Johana Pahelbela Kanons ērģelēm un orķestrim, ukraiņu komponista Mikolas Leontoviča kora dziesma "Schedrick", kas daudziem zināma kā kinofilmas "Viens pats mājas" melodija, gan arī pārpasaulīgais Imanta Kalniņa un Viljama Šekspīra "Sonets" šoreiz Mihaila Čuļpajeva un vīru kora dziedājumā un Raimonda Paula dziesma "Kamēr svecītes deg" ar Māras Zālītes vārdiem. Kontrastam "Tautumeitu" spēcīgajā dziedājumā skanēs arī populārā ebreju tautas dziesma "Hava Nagila" un Meraijas Kerijas līksmā dziesma "All I Want For Christmas Is You" skanīgās balss īpašnieces Jolantas Strikaites-Lapiņas izpildījumā.

Vēl jaunās Kaspara Zemīša, Gunāra Kalniņa, Andra Sējāna un Rūdolfa Bērtiņa aranžijās skanēs arī Uģa Prauliņa, Kaspara Zemīša, Ainara Virgas, Jāņa Strazda, Laura Reinika, Dītera Bolena, Krisa Normena, Frančesko Satori dziesmas, kā arī Gabriela Forē mūzika.

Līdzās lieliskajiem dažādu žanru mūziķiem koncertu kuplinās arī Vidzemes augstskolas un Valmieras Kultūras centra jauniešu koris "Skan", Carnikavas jauktais koris "Vēja balss", Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zēnu koris, Valmieras Mūzikas skolas meiteņu koris "SolLaRe", svētku kamerorķestris un pavadošā grupa. Diriģenti – Rūdolfs Bērtiņš un Jurģis Cābulis.

Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Rūdolfs Bērtiņš, koncerta režisors un scenogrāfs – Reinis Suhanovs.

Koncertu sākums: 25. decembrī pulksten 17.00 un 26. decembrī pulksten 14.00.