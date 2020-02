Klajā laista 'Jelgavas alternatīvās mūzikas izlase 1991-2017'

Alternatīvās mūzikas bāra "Melno cepurīšu balerija" paspārnē klajā nākusi Jelgavas alternatīvās mūzikas izlase, kas ietver dažādu žanru grupu skaņdarbus laika posmā no 1991. līdz 2017. gadam, portālu "Delfi" informē izlases veidotājs Gints Mauševics.

Dubultajā kompaktdisku izlasē ir iekļautas 46 kompozīcijas. Pirmajā diskā atlasītās dziesmas demonstrē Jelgavas mūzikas "tumšo pusi" – disks ir veltīts metālam, industriālajai mūzikai, pankrokam un citu ekstrēmo mūzikas žanru skaņdarbiem. Otrajā diskā iekļautā mūzika ir piemērotāka mazliet vieglākas mūzikas cienītājiem, tajā ir alternatīvais roks, hip-hops, grandžs, indīroks, new wave u.c. mūzikas žanri.

"Izlasē esošās dziesmas kontrastē gan ar dažādu stilu klāstu, gan ar skaņas kvalitātes plašu spektru, kā arī emocionālo koloratūru. Daļa skaņdarbu ir rakstīti ierakstu studijās, ko tikai nosacīti var par tādām dēvēt, tie ir rakstīti pašu spēkiem, kas šādu žanru pārstāvjiem ir bieža parādība. Izlasē ir arī vairākas dzīvās uzstāšanās un koncertu ieraksti. Tomēr tieši šāds skanējums ir autentisks lielākajai daļai deviņdesmito gadu laika koncertu skanējumam, kas nenoliedzami uzbur tā laika emocionālo gaisotni un atmosfēru. Tāpat ir konstatējami muzikālie meklējumi un eksperimenti, ar ko šī izlase ir bagāta, un kas arī attaisno nosaukumu," raksta izdevēji.

Jāatzīmē, ka šī mūzikas izlase ir vērtīga ar to, ka tajā ir apkopota daudzu vairs nepastāvošu grupu mūzika. Vairākas grupas ir minētas populārajā Jāņa Joņeva romānā "Jelgava 94". Izlasē ir dzirdami nozīmīgi skaņdarbi, kā, piemēram, grupas "Husqvarn" dziesma "The Time Has Come", kas nav iekļauta nevienā grupas albumā un kas tika spēlēta festivālā "Baltijas smagais maršs" 1991. gadā.

Izlasi var iegādāties Jelgavā - alternatīvās mūzikas bārā "Melno cepurīšu balerija" un veikalā "Daba", Rīgā – kafejnīcā "Leningrad" un interneta vietnē "Bandcamp".