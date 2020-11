Klajā laisti Tālivalža Ķeniņa iepriekš neizdotu skaņdarbu ieraksti

Nacionālā ierakstu kompānija "SKANi" 6. novembrī laiž klajā albumu ar trīs Tālivalža Ķēniņa skaņdarbiem, kas līdz šim nav ieskaņoti un izdoti.

"Mums nekad nebūtu tāda komponista kā Tālivaldis Ķeniņš, ja viņš pēc Otrā Pasaules kara būtu palicis Latvijā. Parīze ir tā, kas viņu atšķir no citiem tā laika komponistiem un šo visaugstāko rūdījumu mēs varam dzirdēt katrā viņa partitūrā - arī tajās, kas ir iekļautas šajā diskā," stāsta mūzikas apskatnieks Orests Silabriedis.

Jauno albumu ieskaņojis Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) diriģenta Andra Pogas vadībā. Tajā iekļauti: Koncerts pieciem sitaminstrumentālistiem un orķestrim (solisti - Mikus Bāliņš, Elvijs Endelis, Elīna Endzele, Guntars Freibergs un Ernests Mediņš); Vijolkoncerts (solo - Eva Bindere), kā arī skaņdarbs "Beatae voces tenebrae" simfoniskajam orķestrim.

Lai arī dzimis Latvijā, Tālivaldis Ķeniņš par savu komponistu tiek uzskatīts arī Kanādā. Pēc kompozīcijas studijām Latvijas Konservatorijā pie Jāzepa Vītola, Otrā pasaules kara beigās Ķeniņš devās uz Parīzi. Tur viņš turpināja muzikālo izglītību Parīzes konservatorijā (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris), kas allaž bijis viņa ilgotais sapnis. Vēlāk emigrēja uz Kanādu, kur kļuva par vienu no ievērojamākiem komponistiem, pedagogiem un mūzikas dzīves darboņiem. Bijis Toronto Universitātes profesors un Kanādas Komponistu līgas prezidents. Dibinājis Toronto latviešu koncertu asociāciju un, kolīdz Latvija 1991. gadā atguva neatkarību, bija viens no pirmajiem trimdas komponistiem, kurš aktīvi darbojās pie kultūras saišu atjaunošanas ar dzimteni. 1995. gadā Tālivaldim Ķeniņam piešķirts Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka gods un 2005. gadā komponists saņēma Lielo Mūzikas balvu par mūža ieguldījumu.

Albums no 6. novembra pieejams gan CD formātā, gan visās populārākājās mūzikas lejupielādes un straumēšanas platformās visā pasaulē.

Komponista Tālivalža Ķeniņa (1919-2008) daiļradē pārstāvēto žanru un skaņdarbu loks ir ļoti plašs, taču ierakstos iemūžināto darbu skaits ir salīdzinoši neliels. Latvijas Mūzikas informācijas centrs un ierakstu kompānija "SKANi" priecājas par iespēju šo skaitu papildināt, izdodot trīs simfonisko darbu ieskaņojumus, kas ierakstīti šī gada vasarā ar Kultūras Ministrijas atbalstu no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Šis ir jau 46 albums ko izdevniecība "SKANi" ir laidusi klajā kopš darbības uzsākšanas 2014. gadā.