Klajā laists mūziķes Loretes Mednes debijas albums

Iznācis dziedātājas un dziesmu autores Loretes Mednes debijas albums "10 reizes par viņu". Desmit oriģināldziesmas latviešu valodā ierakstītas kopā ar Ritvaru Garozu (taustiņinstrumenti), Kristianu Priekuli (bass), Arti Orubu (sitaminstrumenti) Artūru Gaili (alts), Jāni Ivuškānu (trompete) un Artūru Hrustaļovu (trombons).

Albuma skaņu inženieris Gatis Zaķis veicis arī ieraksta pēcapstrādi. Vizuālā noformējuma autori ir māksliniece Renāte Kloviņa un fotogrāfs Jānis Brauns.

Lorete Medne dziesmas sarakstījusi laika posmā no 2011. līdz 2017. gadam un tajās atklāts toreiz piedzīvotais un izjustais. "Ikviena dziesma man saistās ar kādu konkrētu notikumu vai cilvēku. "Viņi" tika rakstīta pēc kādas vasaras nakts, kas no saulrieta līdz saullēktam tika pavadīta Milzkalnes mežā. "Tikai tu pats" sākuma panti radās janvāra pārgājiena laikā Ķemeru tīrelī. "Kā koku galotnes pie saules tiecas" iedziedāju telefonā, braucot ar auto Lielirbe–Ventspils virzienā, un "Pabūt divatā" ir nepilnas tējas garumā rakstīta dziesma, kas tapa, atbraucot mājās no ceļojuma. Aiz katras dziesmas ir daļa no manas toreizējās dzīves," atklāj albuma autore.

Digitāli albumu var klausīties izplatītākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, bet albumu fiziskā formātā ir iespēja pasūtīt Loretes Mednes "Bandcamp" vietnē.

Lorete Medne ir publiski uzstājusies kopš 2010. gada kopā ar "El Trio", Ventspils Džeza nonetu un mūziķu apvienību "Nepāriet". Rakstot dziesmas, sadarbojusies ar igauņu ģitāristu Andresu Rūtu (Andres Root), dzejnieku Andri Akmentiņu un izpildītājmākslinieci Aiju Vītoliņu.