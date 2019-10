Klajā nācis Kārļa Auziņa solo albums 'Oneness and the Transcendent Truth'

Klajā nācis laikmetīgā džeza un improvizētās mūzikas saksofonista un komponista Kārļa Auziņa solo albums "Oneness and the Transcendent Truth", kas izdots dāņu izdevniecībā "Gotta Let It Out".

Albums ir mūziķa pētnieciskais darbs par saksofona skaņas iespējām, kas izmantotas kompozicionālā kontekstā.

"Albuma tapšanas laikā strādāju pie personiskas "skaņu vārdnīcas" izveides, galvenokārt izmantojot netradicionālas un paplašinātās tehnikas (angl. "extended techniques"), un no šīm skaņām veidoju kompozīcijas, līdzīgi kā komponētu orķestrim vai ansamblim – vairākos slāņos jeb balsīs. Albumā gan ir arī skaņdarbi, kas ir iespēlēti solo, tā tradicionālajā izpratnē. Jāpiebilst, ka šajā ierakstā nav veiktas nekādas elektroniskas manipulācijas ar skaņu vai lietoti kādi efekti, proti, pilnīgi viss, kas tajā dzirdams, ir akustiski iespēlēts. Tas bija ļoti aizraujošs un izglītojošs process, kas man parādīja jaunus veidus, kā spēlēt, komponēt un domāt par skaņu un manu instrumentu kopumā. Lai vai kā, gala rezultāts ir mūzika un ko tā sniedz klausītājam, tādēļ es patiesi ceru, ka tā jūs uzrunās."

Albuma grafiskais dizains un tajā izmantotā glezna – Kim Felecia. Miksēja Kārlis Auziņš, māsterēja – Michał Kupicz.

Albums ir pieejams lielākajā daļā digitālo platformu, kā arī CD formātā.