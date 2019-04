Klajā nāk Gaņeļina, Paškevica un Gotesmana skaņuplate 'Variations'

Džeza mūzikas izdevniecības "Jersika Records" paspārnē klajā nāk pianista Vjačeslava Gaņeļina, saksofonista Denisa Paškevica un bundzinieka Arkādija Gotesmana avangarda džeza skaņuplate "Variations", kas tiks atrādīta šonedēļ notiekošajā Eiropas lielākajā džeza mūzikas gadatirgū "Jazzahead!" Vācijā, portālu "Delfi" informē izdevniecības vadītājs Mareks Ameriks.

"Man šis ieraksts arī ir liecība dvēseles nakts troksnim, nojausma par jauna sākuma apsolījumu, atdzimšanas brīnumu. Ar pirmajiem akordiem sāk rasties jauna pasaule, mūziķi visa ieraksta garumā piedalās radīšanas mistērijā - no haosa lēnām dzimst kārtība. Ja iesākumā bija Vārds, tad arī skaņa ir viens no pasaules radīšanas pirmelementiem. Un mūziķi to pierāda, artikulējot pirmatnējo skaņu, piepildot to ar jēgu, jaunām krāsām un intonāciju," plates ievadtekstā raksta mūzikas apskatnieks Mikus Solovejs.

Ieraksts veikts pilnībā analogi uz lentas, īpašā ierakstu sesijā Rīgā, 2018. gada 23. septembrī, Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā "Zirgu pasts".

Krievijā dzimušais lietuviešu-izraēliešu pianists Vjačeslavs Gaņeļins ir viens no ievērojamākajiem PSRS laika džeza mūziķiem, par kuru amerikāņu mūzikas mēnešžurnāls "Ear Magazine" savulaik rakstīja: "Freids psiholoģijā ir tas pats, kas Gaņeļins padomju džezā." Pirms 45 gadiem Gaņeļins izveidoja savu leģendāro trio Gaņeļins-Tarasovs-Čerkasins, gan visā postpadomju telpā, kur GTČ bija izlaušanās simbols un lepnuma iemesls, gan Izraēlā, kur Vjačeslavs dzīvo jau trīsdesmit gadu, gan visā pasaulē.

Deniss Paškevičs ir latviešu saksofonists, flautists, komponists, producents, skolotājs mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikā, kā arī džeza mūzikas attīstībai Latvijā dibinātās aģentūras "Riga Room" un saksofonu festivāla "Jazz Room" mākslinieciskais vadītājs.

Ukrainā dzimušais lietuvietis Arkādijs Gotesmans ir bundzinieks un komponists, dzejnieks un režisors, pedagogs un producents, Viļņas Klezmeru orķestra izveidotājs un divu mūzikas festivālu mākslinieciskais vadītājs.

Albums "Variations" izdots dubultās skaņuplates formātā, kā arī atrodams "Spotify" un citos mūzikas straumēšanas vietnēs, kā arī izdevniecības "YouTube" un "Bandcamp" profilā.