Klajā nāk mūzikas albums 'Gaidību dziesmas' / 'Songs of Mother and Field'

16. jūlijā pie klausītājiem nonāks balss improvizācijas mākslinieces Danas Indānes-Surkienes un skaņu mākslinieka Maksima Šenteļeva pirmais kopīgais mūzikas albums "Gaidību dziesmas" / "Songs of Mother and Field", portālu "Delfi" informē albuma izdevēji no "NABA Music/Melo Records".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta izdevēji, "Gaidību dziesmas" pieskaras cilvēka radīšanas brīnumam, skaņās pārnesot mātes smalko, neredzamo saikni ar gaidāmo bērnu. Sekojot dvēseles impulsiem, mākslinieki Dana Indāne-Surkiene un Maksims Šenteļevs radījuši deviņas dziļās ieklausīšanās dziesmas bez piesaistes kādai valodai. Mātes balss spēks un jutīgums atklājas vienotā mijiedarbībā ar nepieradinātu dabas skaistumu, vedot klausītāju intuitīvā dzīvības apzinātības telpā.

Dokumentālo skaņu pasaku pamatā liktas dziedātājas gaidību laikā tapušās meditatīvās balss improvizācijas un Maksima Šenteļeva pasaules ceļojumu gaitā ierakstītās vides skaņu ainavas, ko papildina autoru kopīgās instrumentālās iespēles.

Albuma vizuālo formātu veido māksliniece Laura Feldberga, kopā ar fotogrāfes Ineses Kalniņas attēliem un Danas Indānes-Surkienes otrā bērna gaidību laikā tapušajiem dzejas tekstiem, radot simbolisku sievietes un bērna gara saiknes iemiesošanos vizuālā mākslas darbā.

Albuma prezentācija ēterā būs dzirdama 16. jūlijā pulksten 16 Latvijas Radio 6 - LU Radio NABA FM 95,8 raidījumā "Mūzikas sirds". No 16. jūlija albums digitālā un CD formātā pieejams interneta vietnēs - Bandcamp un Nabamusic.