Klavieru kvartets 'RIX' aicina uz koncertu 'Ziemassvētki sveču gaismā'

Festivālā "Eiropas Ziemassvētki" 27. decembrī Mazajā ģildē uzstāsies klavieru kvartets "RIX", kas šogad svin savu 25 gadu jubileju. Koncertā "Ziemassvētki sveču gaismā" skanēs Johannesa Brāmsa Otrais klavieru kvartets, Viljama Voltona Klavieru kvartets un Andra Baloža "Folkoholistic", portālu "Delfi" informē "Latvijas koncertu" pārstāve Rinta Bružēvica.

"RIX" ir dažādās pasaules malās dzīvojošu četru draugu un domubiedru grupa, kurā apvienojušies tā dibinātājs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, pianists - Jānis Maļeckis; Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijolnieks, koncertmeistars – Sandis Šteinbergs; Bergenas filharmoniskā orķestra altu grupas koncertmeistare – Ilze Kļava un Tamperes Filharmonijas orķestra čellists – Reinis Birznieks.

Johanness Brāmss ir viens no ievērojamākajiem romantisma pārstāvjiem vācu mūzikā. "Brāmsa Otrajam klavieru kvartetam ir četras daļas, no kurām pirmās trīs ir plašu izvērstu melodiju un lirisma pielietas. Pirmās daļas pamattēma veidota no diviem idejiskajiem kodoliem – stingri ritmiska un melodiski brīvi plūstoša. Otrā daļa tuvinās vienkāršai dziesmai bez vārdiem, ko vidusdaļā pārtrauc čigāniskas melodijas. Savukārt trešās daļas vienbalsīgās tēmas ekspozīcija pirmajā mirklī atgādina liegu intermeco, taču pamazām pāraug tautiskā skerco, it kā priekšvēstot fināla ungāriskos ritmus un intonācijas", stāsta muzikoloģe Inga Žilinska. "Savukārt Britu komponists Viljams Voltons pārstāv 20. gadsimta angļu komponistu paaudzi. 1919. gadā sacerētais Klavieru kvartets reminorā ir agrīns darbs. Kvartetam ir četras daļas un, iedziļinoties skaņurakstā, viegli saklausāmas kā Morisa Ravela impresionistisko melodiju atblāzma, tā arī Igora Stravinska stūraino ritmu pulsācija."

Latviešu skaņradis Andris Balodis komponē jau kopš sešu gadu vecuma. Viņa pirmais kompozīcijas skolotājs bijis Imants Zemzaris, bet Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā kompozīciju Balodis apguvis pie profesora Ādolfa Skultes, būdams viņa pēdējais kompozīcijas klases absolvents.

Klavieru kvartets "Folkoholistic" (2016) komponēts Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņiem. Šim darbam ir izveidotas divas redakcijas – pamatversija adresēta profesionāliem ansambļiem, savukārt atvieglinātā redakcija – topošajiem jaunajiem mūziķiem Kvarteta nosaukuma pamatā ir vārdu spēle, norādot uz tautas mūziku jeb folkloru un atkarību no tās.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.