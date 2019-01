2019. gada 22. martā Rīgas klubā "Melnā piektdiena" uzstāsies smagās mūzikas grands Udo Dirkšneiders kopā ar savu grupu "U.D.O.", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "LTips Agency".

Koncerts notiks jaunākā albuma "Steelfactory" atbalsta turnejā, apmeklētājiem piedāvājot

gan jaunās dziesmas, gan zināmākos hitus: "One Heart One Soul", "Animal House", "Man and Machine", "24/7", "Independence Day", "They Want War", "In the Darkness", "I Give as Good as I Get", "Metal Machine", "Thunderball" u.c.

Metālmūzikas leģenda Udo Dirkšneiders jau vairāk nekā 40 gadu priecē fanus ar savu neatkārtojamo, aizsmakušo vokālu, kas pat tradicionālu balādi prot pārvērst mākslas darbā, un pret saviem klausītājiem lojālo attieksmi. Viņš plašāku atpazīstamību guvis grupas "Accept" rindās, bet jau 30 gadus Dirkšneiders iet savu ceļu. Kopš dibināšanas 1987. gadā viņa dibinātā apvienība "U.D.O." izdevusi 16 albumus, virkni izlašu un koncertierakstu, kopumā pārdodot vairākus miljonus kopiju.

Jaunākais "U.D.O." albums "Steelfactory" iznāca 2018. gada rudenī, un tas ieturēts labākajās power metal tradīcijās.

Kā atklāj Udo, atšķirībā no dažām citām reizēm, kad kompozīcijas pamatā sacerējis viņš pats, šoreiz albuma materiāls tapis, sadarbojoties visiem grupas mūziķiem, un tas noticis nepiespiestā gaisotnē: "Mēs vienkārši sākām strādāt pie jauna albuma un skatījāmies, kas no tā iznāks. Dažreiz sanāk nedaudz agresīvāk, dažreiz vairāk melodiski, dažreiz pievienojam sintezatoru; kā vajag. Šoreiz man šķiet, ka viss albums ir labs dziesmu kopums. Mums ir patiešām ātras dziesmas, augšējā un vidējā tempa dziesmas, balādes; viss spektrs."