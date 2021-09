Komponista Vaska jubilejas koncerts izskanēs arī Ventspilī

Ventspilī, koncertzālē "Latvija", 10. oktobra pievakarē viesosies Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā un pianists Reinis Zariņš, lai ar koncertprogrammu "Pēteris Vasks un domubiedri" turpinātu svinēt komponista 75. jubileju.

Kā atgādina koncertzāles "Latvija" pārstāvji, par godu Pētera Vaska jubilejai, kuru komponists svinēja šā gada pavasarī, 16. aprīlī, Latvijas Radio koris, diriģents Sigvards Kļava un pianists Reinis Zariņš vienkopus ir pulcējuši paša jubilāra, kā arī Artura Maskata un Andreja Selicka kormūziku un klaviermūziku ar vairākiem pirmatskaņojumiem.

Koncertā Ventspilī izskanēs dramatiskā balāde "Mūsu māšu vārdi" ar Māra Čaklā vārdiem, kas rakstīta kā veltījums mātēm. Programmā iekļauta arī lūgšana "Mans Kungs un mans Dievs", kuras pamatā ir šveiciešu mistiķa Brāļa Klausa lūgsna, ko viņš esot skaitījis ik dienas. Ar šo tekstu komponists sastapās meditācijas retrītā, kas norisinājās Baltijas jūras krastā. Atskaņojumu piedzīvos arī jaundarbs "Angele Dei" korim a cappella. Tā ir lūgšana sargeņģelim, kas kalpo kā atgādinājums par Dieva sargājošo mīlestību.

Koncertā izskanēs arī klavieru skaņdarbs "Vasara" no cikla "Gadalaiki" un "The Fruit of Silence" ar Mātes Terēzes vārdiem.

Līdzās jubilāra Pētera Vaska mūzikai koncertā izskanēs arī Artura Maskata "Pavasara tēma" klavierēm un "Agnus Dei" – svēta daiļuma un dziļi izjustas ticības apliecinājums. Gaidāmi arī Andreja Selicka darbu atskaņojumi. Viņš skaņās ietērpis "Ekstātisku dziedājumu Dieva Mātei", kam blakus likta jau iepriekš rakstītā "Ave Maria" dziedošām klavierēm.

Biļetes uz koncertu "Pēteris Vasks un domubiedri" nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

