Svētdien, 6. decembrī, pulksten 19 Ventspilī, koncertzālē "Latvija" gaidāms īpašs notikums – koncertā bez skatītājiem uzstāsies izcilais britu ērģelnieks Džeimss Makvinijs (James McVinnie), pirmatskaņojot komponista Niko Mjūlija (Nico Muhly) tieši šim koncertam radītos skaņdarbus no "Dzimšanas cikla".

Kā informē koncertzāles "Latvija" pārstāve Antra Lācberga, koncerts, kas sākotnēji bija iecerēts kā ierobežotam skaitam publikas, tiešraidē no Ventspils būs pieejams ikvienam.

Kā atgādina Lācberga, kopīgā priekšvēsture ar Niko Mjūliju un Džeimsu Makviniju Ventspilj sniedzas vairāk nekā desmit gadus senā pagātnē. 2010. gada pavasarī, Niko Mjūlijs pirmo un līdz šim vienīgo reizi kopā ar kolēģiem Benu Frostu (Ben Frost), Valgīru Sigurdsonu (Valgeir Sigurðsson) un Semu Emidonu (Sam Amidon) viesojās Latvijā, teātra namā "Jūras vārti". Toreiz viņš daudziem vietējiem klausītājiem atklājās kā komponists un spīdošs pianists.

Jau vēlāk, 2016. gadā, Džeimss Makvinijs, koncertējot Ventspilī, publiku pirmoreiz iepazīstināja ar Niko Mjūlija īpaši sev radītu ērģeļmūziku, kas iekļauta 2013. gadā klajā nākušajā albumā "Cycles". Pirms dažiem mēnešiem, augusta izskaņā, Mjūlija opusus ērģelēm LNSO festivāla "Vasarnīca" ietvaros interpretēja Aigars Reinis kopā ar Guntaru Freibergu (marimba) un Pēteri Trasunu (alts). Nu kauliņi krīt tā, ka 6. decembrī Ventspilī atgriežas Džeimss Makvinijs, atgriežas Niko Mjūlija ērģeļmūzika, koncerts izskan tiešraidē no zāles bez skatītājiem, bet pasaules pirmatskaņojumu piedzīvo Niko īpaši šim koncertam un Džeimsam radītie skaņdarbi no "Dzimšanas cikla".

""Dzimšanas cikls" ir skaņdarbu kopums ērģelēm, kas balstīts liturģijā izmantotajos dziedājumos laikā no adventes līdz Sveču dienai. Lai arī katra skaņdarba nobeigumā izskan oriģinālais dziedājums, tā pamatu veido šī dziedājuma caurvija – brīžiem skaidri nolasāma, brīžiem paslēpta, ieausta lielākā rakstu kopumā, un brīžiem interpretēta vien abstrakti. Piemēram, "Reges Tharsis" sākas, vairākkārt atkārtojot oriģinālajā dziedājumā izmantotās notis, bet ar laiku šī fantāzija iepeld tehniskos ūdeņos, kur viena nots "salaužas" starp divām rokām, kuras muzicē uz divām klaviatūrām. "Ecce Nomen Domini" ir fantāzija par pārsteidzošu un dramatisku izsaukumu jeb apostrofu "Eia!" oriģinālajā dziedājumā. Tās dilstošā terce kļūst par visa skaņdarba galveno motīvu," par savu šī brīža interesi ērģeļmūzikas radīšanā stāsta pats Niko Mjūlijs.

Džeimss Makvinijs ir starptautiski pazīstams un atzīts ērģelnieks gan kā solo mākslinieks, gan pastāvīgs līdzdalībnieks dažādos ievērojamos jaunās mūzikas projektos. Viņa muzikālā un cilvēciskā atvērtība ir ļāvusi radošajiem ceļiem krustoties ar vairākiem mūsdienu komponistiem, producentiem un izpildītājiem. Ne tikai Niko Mjūlijs, bet arī Toms Dženkinsons (Tom Jenkinson) jeb "Squarepusher", grupas "Arcade Fire" dalībnieks Ričards Rīds Perijs (Richard Reed Parry), Deivids Langs (David Lang), Brīss Desners (Bryce Dessner) no grupas "The National" un citi ir radījuši kompozīcijas īpaši Makvinijam. Arī Sufjans Stīvenss (Sufjan Stevens), kura darbu "Tā Kunga gads" jeb "The Year of the Lord" Makvinijs iekļāvis arī Ventspils koncerta programmā.

Laikā no 2008. līdz 2011. gadam un pēc mūzikas studijām Kembridžas universitātē Džeimss Makvinijs bija Vestminsteres abatijas ērģelnieka asistents, muzicējot gan ikdienas svētbrīžos, gan vadot abatijas kori. Savu pirmo solo koncertu mūziķis piedzīvoja 26 gadu vecumā, Zalcburgas festivālā uzstājoties kopā ar Freiburgas Baroka orķestri Ivora Boltona (Ivor Bolton) vadībā. Kopš tā laika dalība neskaitāmās kora un vokālās mūzikas ierakstu sesijās un Eiropas festivālu programmās ir (bija līdz pēdējā laika notikumiem pasaulē) Džeimsa ikdiena. Kopš savas iepriekšējās vizītes Ventspilī Džeimss Makvinijs ir piedalījies Filipa Glāsa (Philip Glass) 12. simfonijas "Lodger" pirmatskaņojumos ar Losandželosas filharmoniķiem un "London Contemporary Orchestra", kopā ar Filadelfijas simfonisko orķestri izpildījis Niko Mjūlija ērģeļkoncertu, kā arī sadarbojies ar elektroniskās mūzikas tandēmu "Darkstar".

Koncerta tiešraides biļete jeb pieejas kods nopērkams "Biļešu paradīzes" tirdzniecības tīklā.