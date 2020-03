Koncertā 'Divas dīvas' tiksies Marina Rebeka un Sondra Radvanovska

Dzintaru koncertzālē šā gada 28. jūnijā koncertā "Divas dīvas" uzstāsies divas pasaules mēroga dziedātājas – Marina Rebeka no Latvijas un Sondra Radvanovska (Radvanovsky, ASV/Kanāda), kurai šī būs pirmā viesošanās Latvijā, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Abas solistes ir kritiķu slavētas un publikas apbrīnotas prīmas ar plašu repertuāru, veiksmīgu karjeru, nozīmīgiem apbalvojumiem. Abām dziedātājām šī būs pirmā tikšanās uz kopīga koncertā uz skatuves.

Koncerta programmā skanēs populāru Bellīni, Džordāno, Leonkavallo, Maskanji, Masnē, Mocarta, Pučīni un Verdi operu skaistākās ārijas. Koncertā muzicēs Latvijas festivāla orķestris ar Gunti Kuzmu pie diriģenta pults.

Latvijas dziedātājā Marina Rebeka šobrīd veido spožu starptautisko karjeru. Viņu pamatoti uzskata par vienu no šībrīža labākajām Verdi operas "La Traviata" titulvaronēm, Marina Rebeka slavēta par sniegumu Bellīni operās "Norma" un "Pirāts", Doniceti operā "Anna Boleina", Guno operā "Fausts", Verdi operās "Simons Bokanegra" un "Trubadūrs", Čaikovska operā "Jevgeņijs Oņegins".

2019./2020. gada sezonā Marina uzstājas Tulūzas Kapitolija teātrī, Hamburgas Valsts operā, Zalcburgas festivālā, Vīnes Valsts operā, Dortmundes "Konzerthaus", Milānas "Teatro alla Scala". Viņa nesen guvusi lielus panākumus arī Parīzes mākslas un dejas centrā "Éléphant Paname", Bordo Nacionālajā operā un festivālā "Maggio Musicale Fiorentino".

Pirms dažiem gadiem Marina Rebeka izveidoja pati savu skaņu ierakstu namu "Prima Classic", kas izdevis dziedātājas trešo soloalbumu Spirito, kā arī Verdi operas "La Traviata" ieskaņojumu. 2020. gada janvāra vidū pasaulē nāca Marinas ceturtais soloalbums "Elle", kurā iekļautas franču komponistu operu ārijas. Dažas dienas vēlāk starptautiska prominentu mūzikas kritiķu žūrija piešķīra dziedātājai prestižo ICMA (Starptautiskā klasiskās mūzikas balva) kā gada mūziķei.

Mūzikas speciālisti salīdzina Marinas Rebekas dziedājumu ar cīruļu un lakstīgalu dziesmām, atrod īpatnus salīdzinājumu (krūšu reģistrs kā tumšs vīns), bet, iespējams, labāko vērtējumu var lasīt "Opéra Magazine", kur Marina nosaukta vienā virknē ar Mariju Kallasu, Džoanu Sazerlendu, Beverliju Sillsu, Montserratu Kavaljē un Mariellu Deviu. Plašais repertuārs un balss daudzveidīgās iespējas lirisma un dramatisma galējās sfērās ļauj jau patlaban uzskatīt Marinu Rebeku par absolūto soprānu – soprano assoluta.

Koncerta otra dīva ir Sondra Radvanovska. Viņa ir plaša operrepertuāra īpašniece, īpaši slavēta par sniegumu Verdi un t. s. bel canto operās. 2019./2020. gada sezonā Sondra Radvanovska dzied titullomu Dvoržāka operā "Nāra" "Canadian Opera Company", viņa uzstājas ar koncertiem Vankuverā, Čikāgas Liriskajā operā un Bādenbādenē, piedalās Bellīni "Pirāta" koncertiestudējumā Parīzes operā, dzied Aīdu Berlīnes Vācu operā un Vīnes Valsts operā.

Sondra Radvanovska uzstājusies vai visos pasaules nozīmīgākajos opernamos, toskait Milānas "Teatro alla Scala", Cīrihes operā, Londonas Karaliskajā operā u. c. Kā koncertdziedātāja viņa muzicējusi ar Bostonas simfonisko orķestri un Verbjē festivāla orķestri Džeimsa Levaina vadībā, ar Čikāgas simfonisko orķestri un Džeimsu Konlonu, Bavārijas Valsts operas orķestri un Zubinu Mehtu. Laisti klajā vairāki tvarti ar Sondras Radvanovskas ierakstiem, kur viens no populārākajiem ir ieraksts ar viņas savulaik pastāvīgo skatuves partneri Dmitriju Hvorostovski. Dziedātāja filmējusies kopā ar Plasido Domingo operas "Sirano de Beržeraks" DVD un labprāt vadījusi populārās sērijas "Met: Live in HD" pārraides.

28. jūnija koncertā skanēs ārijas no Džuzepes Verdi operām "Likteņa vara" un "Sicīliešu vesperes", Džakomo Pučīni operām "Manona Lesko" un "Toska", arī no Rudžero Leonkavallo operas "Pajači", Umberto Džordāno operas "Andrē Šenjē", Žila Masnē operām "Sids" un "Herodiade". Abu prīmu balsis satiksies divās ainās no Bellīni bel canto stila šedevra – operas "Norma". Latvijas Festivāla orķestris spēlēs Mocarta operas "Figaro kāzas" populāro uvertīru, Verdi operas "Likteņa vara" ievadu un Maskanji operas "Zemnieka gods" intermeco.

Diriģents Guntis Kuzma jau sešas sezonas ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģents, diriģējis arī Liepājas simfoniskā orķestra, "Sinfonietta Rīga", "Sinfonia concertante" un Latvijas Festivāla orķestra koncertus. Par Ādolfa Skultes Piektās simfonijas lasījumu Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertā kopā ar LNSO un par solo Sebastjana Fagerlunda Klarnetes koncertā kopā ar "Sinfonietta Rīga" un diriģentu Normundu Šnē saņēmis Lielo mūzikas balvu 2018 kategorijā "Par izcilu interpretāciju". Viens no Latvijas labākajiem klarnetistiem. JVLMA docents.

