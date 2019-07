Koncertā 'Gala Galante' uzstāsies spilgtas pasaules skatuves zvaigznes

Dzintaru koncertzālē 11. augustā norisināsies 15. starptautiskā festivāla "Summertime – aicina Inese Galante" tradicionālais galā koncerts. Šajā, festivāla jubilejas gadā, galā koncerta organizatori ir sarūpējuši īpašu programmu ar spilgtiem skatuves māksliniekiem no visas pasaules.

Galā koncertā skatītājiem būs iespēja dzirdēt dziedātāju un mūziķu zvaigžņu sastāvu: baritonu no Vīnes operas Martinu Ahraineru, kura uzstāšanos pavadīs pianiste Grēta Erhartere-Sargsjana no Austrijas, pazīstamo kontrtenoru Sergeju Jēgeru, slaveno Latvijas pianistu Andreju Osokinu un dziedātāju Intaru Busuli un, protams, pašu festivāla mūzu Inesi Galanti (soprāns). Šajā vakarā uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāps arī divi Krievijas klavierspēles ģēniji – Daniils Krāmers un rokenrola zvaigzne Deniss Mažukovs. Uzstāsies arī kvartets no Amsterdamas – "Bruut!", kuri kā spilgts groove, funk un smooth jazzmūzikas stila atklājums Latvijas publikai būs palikuši atmiņā jau no iepriekšējā – 10. augusta vakara – viņu solo koncerta. Amsterdamas brīvības gara piesātinātajā koncertā uzstājoties ar talantīgo Latvijas grupu "Perpetuum Ritmico" un flamenko dejotājiem no teātra "Duende".

Tāpat "Gala Galante" koncertā piedalīsies konkursa "Ineses Galantes talanti" dalībnieki, kā arī Festivāla orķestris tā pastāvīgā diriģenta Ekharta Vičika (Ekhart Wycik, Vācija) vadībā.

Jau ziņots, ka festivāls "Summertime – aicina Inese Galante" norisināsies Jūrmalā no 5. līdz 11. augustam.