Koncertā Raiskuma ezerā uzstāsies Paula un Miks Dukuri, Kārlis Kazāks un Ēriks Upenieks

Vasaras izskaņā, 4. septembrī, pulksten 19.00, uz skatuves Raiskuma ezerā koncertēs dziedātāji Miks Dukurs, Kārlis Kazāks, Paula Dukure un ģitārists Ēriks Upenieks, portālu "Delfi" informē organizatori.

Par gaidāmo koncertu Miks Dukurs stāsta: "Ja neesmu uz skatuves, tad es droši vien esmu uz SUP dēļa. Koncerts uz ūdens ļauj šīs abas manas kaislības apvienot. Akustika un atmosfēra, ko piedāvā mūsu ūdenstilpes, ir neaptverama. Raiskuma ezers ir mana bērnība, daudz skaistu atmiņu, šī tikšanās būs īsts emociju virpulis, kārtīgs apskāviens! Liels prieks arī par mākslinieku sastāvu – draugi, kas nedomājot piekrita piedalīties un būt ar jums šajā mini sajūtu festivālā uz ūdens".

Paula Dukure papildina: "Es, protams, nevaru objektīvi izteikties par vakaru uz Raiskuma ezera, jo esmu pie tā uzaugusi un piedzīvojusi daudz skaistu momentu un dziļu pārdomu brīžu. Un man nav šaubu, ka vakars pie Raiskuma ezera ir viemēr izdevies vakars. Nevaru sagaidīt, lai piedzīvotu, kā tas savienosies ar mūzikas skaņām".

Ieeja kempinga Apaļkalns teritorijā no pulksten 18.00. Pasākumu būs iespēja vērot no krasta, ņemot līdzi savu sēžamo, vai arī no sava peldlīdzekļa. Lai nokļūtu tuvāk mūziķiem un izjustu Raiskuma ezera burvību, iespējams arī nomāt SUP dēli vai laivu.

Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.