Koncertsērijā 'Sundays Blues Festival' Rokkafejnīcā uzstāsies Džimijs Bērnss

Svētdien, 12. maijā, Latvijas 1. rokkafejnīcā, pulksten 19.00, blūza koncertsērijā "Sundays Blues Festival" uzstāsies amerikāņu blūzmenis Džimijs Bērnss (Jimmy Burns), portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Džimijs Bērnss ir 76 gadus vecs, aizrautīgs ģitārists, dziedātājs un komponists, kurš neaizmirst par leģendāro dzimtās Misisipi puses deltas blūzu, bet pievieno tam mūsdienīgākas rhtyhm'n'blues un soul skaņas.

Džimijs dzimis Misisipi apkārtnes Dublinā, tāpēc blūzs viņam visapkārt bijis ikdienā. Viens no visiecienītākajiem mūziķiem viņam allaž bijis Lightnin' Hopkins. Arī Džimija vecākais brālis Edijs Bērnss (Eddie Burns) aizrāvās ar blūza ģitārspēli un kļuva par vienu no zināmākajiem Detroitas blūzmeņiem.

Ģimene no Misisipi laukiem uz Čikāgas pilsētas kņadu pārcēlās, kad Džimijam bija vien 12 gadu, bet dziedāšana un ģitāras spēlēšana jau kļuvušas par pašsaprotamu lietu. Padziedājis gospeļgrupā, 16 gadu vecumā viņš pievienojās atzītam vietējam vokālajam ansamblim "The Medallionaires", kas dziedāja jau izteiktāku R&B mūziku. Paralēli viņš kļuva par savējo arī uz vietējās sešdesmito gadu folkmūzikas skatuves.

Tas viņam netraucēja kļūt par gana atzītu soul mūzikas dziedātāju un doties tūrē ar grupu "The Fantastic Epics", lai pēc tam nodibinātu jau pats savu ansambli "Jimmy Burns and the Gas Company". Daudzi viņam prognozēja spožus panākumus, taču arvien plašāku tūru vietā Džimijs septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados izvēlējās dot priekšroku ģimenes dzīvei un bārbekjū ēdināšanas biznesam, ik pa laikam uzmuzicējot Čikāgas un tās apkārtnes koncertvietās.

Par pilna laika mūziķi viņš atkal kļuva deviņdesmitajos. Atlika atsākt regulāri uzstāties vietējo blūza cienītāju iecienītā Čikāgas klubā "Smokedaddy", kā līgums ar leiblu "Delmark" bija rokā. Sekoja albuma "Leaving Here Walking" izdošana un ilgi gaidītā sapņa piepildījums - tūres ne tikai pa ASV, bet arī Kanādu, Eiropu un Japānu. Nebija ilgi jāgaida arī uz dažādiem blūza apbalvojumiem, ieskaitot Neatkarīgo Ierakstu Izplatītāju nacionālās asociācijas balvu par gada labāko blūza albumu.

Pēcāk tika izdoti vēl četri studijas albumi, un viņš arī 76 gadu vecumā turpina piepildīt savu jaunības sapni – spēlēšanu un ceļošanu dažādās pasaules valstīs.

Koncertsērija "Sundays Blues Festival" aizsākās 2017. gada pavasarī un ir starptautisks notikums, kurā piedalās blūza mūzikas izpildītāji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas un ASV. Pasākumu cikla viens no mērķiem ir dot iespēju visplašākajai klausītāju auditorijai regulāri apmeklēt spožu ārzemju un pašmāju mūziķu koncertus.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs, internetā vai pirms koncerta Latvijas 1. rokkafejnīcā.

Savukārt 11. maijā pulksten 19.00 Džimijs Bērns piedāvās izbaudīt mierīgāku, akustiskāku blūza koncerta variantu intīmākā atmosfērā "Pegasa pils" telpās, Jūras ielā 60, Jūrmalā.