Koncertsēriju 'Personīgi' Liepājā noslēgs zviedru folkmūzikas trio 'Ahlberg, Ek & Roswall'

Svētdien, 12. decembrī, pulksten 15 Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Kamerzāles sēriju "Personīgi" turpinās un sērijas koncertu gadu noslēgs zviedru folkmūzikas trio "Ahlberg, Ek & Roswall". Trio viesošanās koncertsērijā "Personīgi" būs kolektīva debija Latvijā.

Kā "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Elizabete Hartmane, apvienība "Ahlberg, Ek & Roswall" piedāvā plūstošu un virtuozu saspēli, kas rosina gan uz klausīšanos, gan dejošanu. Repertuāra pamatā ir tradicionālas zviedru melodijas, tostarp tā saucamās "slängpolska" dziesmas no Skones, trioles "polska" no Medelpadas provinces, kā arī oriģinālas kompozīcijas.

Pēdējos gados trio guvis lielus panākumus visā pasaulē un atzinību vairākos nozīmīgos folkmūzikas festivālos. "Ahlberg, Ek & Roswall" mūziku raksturo gan popmūzikas, gan baroka atmosfēra, kā arī plašs tonālais diapazons un patiesi neatvairāms ritms. Trio pārliecinoši pieteicis sevi Zviedrijas folkmūzikas lauciņā, iegūstot Gada grupas titulu 2016. gada Zviedrijas Folkmūzikas un pasaules mūzikas apbalvošanas ceremonijā.

"No mūzikas, ko izpildīja vijolniece Emma Ālberga Ēka (Emma Ahlberg Ek), ģitārists Daniels Ēks (Daniel Ek) un taustiņvijoles spēlētājs Niklass Rūsvals (Niklas Roswall), staroja silti neatvairāms, lolots baudījums. Katrs no šiem mūziķiem ierindojas starp Zviedrijas izcilākajiem tradicionālo instrumentu spēlētājiem. Melodiju bagātīgās, valdzinoši ritmiskās versijas, kurās uzskatāmi demonstrēta un ar gracioziem baroka elementiem savīta tradicionālajā kultūrā dominējošās polska formas reibinošā daudzveidība, patiesi aizrāva apmeklētāju pilno koncertzāli," slavinoši rakstījis laikraksts "The Scotsman Newspaper".

Piecstīgu vijoles spēlētāja Emma Ālberga Ēka mūzikas gaitas uzsāka piecu gadu vecumā. Viņa studējusi Stokholmas Karaliskajā mūzikas koledžā un 2010. gadā ieguvusi Riksspelman titulu – vienu no augstākajiem pagodinājumiem zviedru folkmūzikas izpildītājiem. Arfģitārists Daniels Ēks ir iecienīts mūziķis, kurš darbojas dažādos žanros, bet zviedru taustiņvijoles virtuozs Niklass Rūsvals Riksspelman titulu ieguvis 1992. gadā un bijis viens no zviedru folkmūzikas pionieru – grupas "Ranarim" – dibinātājiem.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.