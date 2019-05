Koncertzāle 'Cēsis' piekto jubileju svinēs ar Blumbergu, Čaikovski un Vāgneru

Koncertzāle "Cēsis" 1. jūnijā ar svinēs piekto gadadienu, piedāvājot klausītājiem Pētera Čaikovska pirmo klavierkoncertu un Riharda Vāgnera operas "Valkīra" pirmo cēlienu, kā arī izcilā domātāja un mākslinieka Ilmāra Blumberga darbu izstādi, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Egija Saļņikova.

Ar atzītu, augstākās meistarības latviešu mākslinieku sniegumu, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO), trīs Baltijas valstu diriģentu dalību un daudzveidīgu koncertprogrammu 2014. gada 31. maijā durvis apmeklētājiem vēra Koncertzāle "Cēsis", un pēc nemitīgā attīstītībā aizvadītiem pieciem gadiem, tā svin pirmo nozīmīgo jubileju.

"Koncertzāles piecu radošo gadu kulminācija būs apliecinājums mūsu pārliecībai, darbības principiem un sasniegumiem, ko raksturo izcilība, unikalitāte un laikmetīgums. Īpašajā jubilejas vakarā vēlamies atspoguļot augstākās mākslinieciskās virsotnes – izcilos Vāgnera, Čaikovska un Blumberga meistardarbus, laikmetīgā skatījumā un labāko mūsdienu interpretu izpildījumā. Svētku programma būs neaizmirstams, krāšņs ceļojums mūzikas un mākslas pasaulē, un reizē simbols koncertzāles pastāvēšanai un tās ietekmei uz kultūras procesiem Latvijā,'' jubilejas programmu raksturo Koncertzāles "Cēsis" mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska.

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir kā muzikāla arka, kas vieno Koncertzāles "Cēsis" atklāšanas koncertu un piektās jubilejas vakaru, kurā skanēs divi spoži romantisma laikmeta šedevri.

Svētku koncerta pirmajā daļā skanēs krievu klasiskās mūzikas ikona, viens no visu laiku populārākajiem klavierkoncertiem – Pētera Čaikovska Pirmais koncerts klavierēm un orķestrim. Kopā ar LNSO muzicēs Reinis Zariņš, kurš Čaikovska Pirmo spēlēs pirmo reizi.

Koncerta otrajā daļā būs dzirdama Riharda Vāgnera operas "Valkīra" pirmais cēliens, ko bieži vien atskaņo kā autonomu skaņdarbu. "Valkīra" ir otrā no Vāgnera grandiozā cikla "Nībelunga gredzens" operām (secībā – "Reinas zelts" jeb ievads, "Valkīra", "Zīgfrīds", "Dievu mijkrēslis").

Zīglindi dziedās Latvijas klausītājiem labi pazīstamā zviedru soliste Līne Karlsone, Zīgmunds būs zviedru tenors Mihaels Veiniuss, kurš dziedāja šo lomu LNO iestudējumā, savukārt Hundinga lomā būs somu bass Timo Rīhonens.

Jubilejas koncerts būs īpašs arī ar to, ka tajā tiks izmantota Koncertzālē "Cēsis" reti izmantotā orķestra bedre. "Valkīra" būs baudāma daļēji kā izrāde – tās darbību virzīs pieredzējušais Vāgnera interprets Viesturs Kairišs, kurš pirms vairākiem gadiem Latvijas Nacionālajā operā bija "Nībelunga gredzena" triju pamatdaļu režisors inscenētājs. Savukārt pie diriģenta pults – LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga.

Koncertzāles "Cēsis" jubilejā gaidāma vēl kāda mākslinieciska atkalsatikšanās – pirms svētku koncerta tiks atklāta izcilā domātāja un mākslinieka Ilmāra Blumberga (1943-2016) darbu izstāde "Turpinājums". Tieši talantīgais, scenogrāfs, grafiķis, grāmatu un plakātu dizainers ir veidojis Koncertzāles "Cēsis" logotipu. Mākslinieka darbi no Ulda Pīlēna privātkolekcijas bija skatāmi arī koncertzāli atklājot, 2014. gada maijā.

"Insignia" mākslas galerijā būs izstādīts episkais Ilmāra Blumberga gleznu cikls "Visu laiku snieg" no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, kas pirmo reizi būs apskatāms ārpus Rīgas. Tā ir personiskā pieredzē balstīta monumentāla sāga, kurā autora dramatisko likteņgaitu atmiņu plūsma liek izdzīvot Latvijas vēsturi no staļiniskā režīma deportācijām līdz neatkarības atgūšanai. Mākslinieks pie šī cikla strādāja divdesmit gadus. Ciklu vēl vērienīgi papildinās lielformāta gleznas, kas īpaši atlasītas no mākslinieka dēla Ilmāra Blumberga juniora kolekcijas.

Koncertzāles piektajā jubilejā gaidāmi notikumi visas dienas garumā. No pulksten 11.00 līdz 15.00 koncertzāles restorānā "Epikūra dārzs" būs iespēja baudīt dzimšanas dienas branču, pulksten 15.00 bezmaksas kino seansā varēs noskatīties koncertzāles atklāšanas koncertu ar LNSO, Egila Siliņa, Aleksandra Antoņenko, Reiņa Zariņa, Raimonda Paula, Kristīnes Blaumanes un daudzu citu mākslinieku piedalīšanos, pulksten 17.00 sekos Ilmāra Blumberga izstādes atklāšana, bet pulksten 19.00 dienas kulminācija – svētku koncerts "Čaikovska pirmais un Vāgnera Valkīra".

Biļetes uz jubilejas koncertu nopērkamas koncertzāles "Cēsis" kasē, "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.