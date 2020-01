Koncertzāle 'Cēsis' viesosies 'Hidden Orchestra' no Braitonas

Koncertzālē "Cēsis" ciklā "Ambiente" skatuve 21. martā būs dzirdams skaņas eksperimentētāja un dabas entuziasta Džo Ačesona (Joe Acheson) projekts – elektroniskās, ambientās un džeza mūzikas un skaņu radīts iedomāts orķestris jeb apvienība "Hidden Orchestra" no Braitonas Lielbritānijā. Koncertā neparasto skaņu telpu papildina dzīvas video projekcijas, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Kā raksta koncerta rīkotāji, "Hidden Orchestra" unikalitāte slēpjas Džo Ačesona skaniskajos meklējumos, kuros elektronisko un akustisko instrumentu skanējums apvienots ar dzīvās dabas ierakstiem. Šo neparasto muzikālo atmosfēru papildina vizuālās projekcijas, kas klausītājiem sniedz kinematogrāfisku un emocionālu mūzikas klausīšanās pieredzi.

Projekta jaunākais albums "Dawn Chorus" iznāca 2018. gadā un ir izteikti personisks, sarežģīts, bet reizē unikāls producenta un komponista Džo Ačesona veikums. Albums veidots, balstoties uz apjomīgu putnu dziesmu un citu dabā veiktu ierakstu kolekciju, kas tapusi vairāku gadu garumā dažādās vietās Lielbritānijā un ārpus tās. Detaļām bagātie skaņas "momentuzņēmumi" savijas ar basa, bungu, elektriskās arfas un čella skaņām.

"Hidden Orchestra" jaunākie skaņdarbi tika augsti novērtēti no projekta fanu un mūzikas kritiķu puses. Pēc "Dawn Chorus" iznākšanas medijos izskanēja tādi vērtējumi, kā "…varētu to klausīties bezgalīgi." (Mary Anne Hobbs/BBC 6MUSIC), "Aizkustinošs, psihadēlisks, plūstošs un ritmisks hibrīds, kas ir apburoši kinematogrāfisks" (The Skinny), "Emocionāli, dziļi, telpiski, izcili…" (MJ Cole).

Īpašs ir arī "neredzamā orķestra" mūziķu sastāvs – tajā ir projekta pastāvīgie dalībnieki, un, atkarībā no skaņdarba, piedalās arī pieaicināti mūziķi. Nemainīgi katrā uzstāšanās reizē priekšplānā ir divi bundzinieki. Cēsīs viesosies pats projekta radītājs Džo Ačesons, elektronika; Tims Leins (Tim Lane), perskusijas; Džeimijs Greijems (Jamie Graham), perkusijas; Džeks Makneils (Jack McNeill), klarnete, kā arī video mākslinieks Toms Njūvels (Tom Newell).

Koncertzāles "Cēsis" "Ambiente" skatuve sēriju raksturo neordināri muzikāli meklējumi, īpaša, pat maģiska noskaņa jaunu un harizmātisku mūziķu izpildījumā. Atmosfēru šajos koncertos papildus rada arī iekārtojums ar pazeminātu skatuvi, kas klausītājus tuvina izpildītājmāksliniekiem.

Biļetes nopērkamas Koncertzāles "Cēsis" kasē, "Biļešu paradīze" tirdzniecības vietās un internetā.