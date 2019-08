Novembra sākumā, no 8. līdz 10. novembrim, Ventspilī, koncertzālē "Latvija" notiks pirmais pārsteidzošās mūzikas festivāls "Ecstatic Music Ventspils", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Antra Lācberga.

Sadarbībā ar Kaufmaņu Mūzikas centru ("Kaufman Music Centre") Ņujorkā un komponistu, kuratoru Džadu Grīnsteinu (Judd Greenstein) novembra sākumā Ventspilī tiks atvērta festivāla "Ecstatic Music" Latvijas filiāle. Proti, plānots, ka festivāls, kas Ņujorkā notiek kopš 2011. gada turpmāk kļūst par ikgadēju novembra mēneša tradīciju arī Ventspilī. Ja latviski tulkots uz "ekstātiskās mūzikas festivāls" nosaukums varētu šķist neviennozīmīgs, tad visai precīzi tā būtību raksturo epitets "pārsteidzošā mūzika" un kuratora Dž. Grīnsteina paustais: "Kad māksliniekiem uzdodu jautājumu par to, ko viņi gribētu izdarīt tādu, ko nav darījuši nekad iepriekš, festivāla koncerti sniedz atbildes uz šo jautājumu!"

Ik gadu, vairāku mēnešu garumā festivāla ietvaros notiek pirmreizējas un visbiežāk neatkārtojamas muzikālas satikšanās starp māksliniekiem, kuri katrs pārstāv savu žanru, citu māksliniecisko tradīciju. Pēdējo gadu koncertus uzņemošās Merkina zāles (Merkin Hall) direktore Eimija Robertsa Frolija (Amy Roberts Frawley) neslēpj: ""Ecstatic Music" ir vienīgais festivāls Ņujorkā, kas pilnībā veltīts robežu starp žanriem nojaukšanai un starpdisciplināru sadarbību veicināšanai. Tas allaž sniedz jaunas iespējas un pieredzi gan klausītājiem, gan dalībniekiem. Vai tas ir kliedziens vai čuksts, ieelpa, lociņa vēziens, zvaniņš vai gongs, jebkas un viss vienlaikus – ikkatrs no festivāla koncertiem ir tāds, kuru garām palaist būtu grēks!"

Aizvadītie festivāli Ņujorkā ir piedzīvojši Dena Dīkona (Dan Deacon) sadarbību ar "So Percussion", "Xiu Xiu" un "Mantra Percussion" kopīgu uznācienu, Terija Railija (Terry Riley) 80. dzimšanas dienas svinības, ikgadējus "Bang On A Can" kūrētus koncertus festivāla ietvaros, Lorelu Heilo (Laurel Halo), Džūliju Holteri (Julia Holter) uz vienas skatuves ar Danielu Volu (Daniel Wohl) un viņa darbu "Transit", kā arī daudzas jo daudzas citas spilgtas, negaidītas un pārsteidzošas parādības.

Festivāls "Ecstatic Music Ventspils" trīs vakarus nedēļas nogalē piedāvās priekšnesumus, kas piedzīvoti kādā no iepriekšējiem festivāliem Ņujorkā, kā arī jaunu, īpaši Ventspilij veidotu programmu. Kopīgos koncertos ar pazīstamiem ārvalstu mūziķiem sadarboties tiks aicināti Latvijas mūziķi – veidojot vietējo mūziķu t.s. "festivāla ansambļus", apvienības, kas ikdienā šādā sastāvā kopumā nav redzami un dzirdami muzicējam. Tādējādi tiks dota iespēja ne tikai radoši iepazīties, lauzt jau piesauktās žanru robežas kopīgās performances, bet arī gūt neatsveramu, jaunu profesionālo pieredzi.

Pirmā pārsteidzošās mūzikas festivāla "Ecstatic Music Ventspils" mūziķi tiks izziņoti jau tuvākajā laikā un līdz ar paziņojumu tiks uzsākta arī biļešu tirdzniecība uz festivāla koncertiem.