Koncertzālē 'Latvija' uzstāsies austriešu mūziķe 'Soap&Skin'

Rudens izskaņā, 24. novembrī, Ventspilī, koncertzālē "Latvija" ar vienīgo koncertu Baltijas valstīs viesosies austriešu mūziķe Anja Plašga (Anja Plaschg) jeb "Soap&Skin", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Antra Lācberga.

Bija nepieciešams visai ilgs laiks, lai "Soap&Skin" pagājušogad par sevi visiem atgādinātu, atgriežoties ar jaunāko, trešo albumu "From Gas to Solid / you are my friend". Pēc panākumiem un uzmanības, kurus māksliniece bija sākusi gūt jau sešpadsmit gadu vecumā, un kurus jo īpaši veicināja otrais studijas albums "Narrow" (2012. g.), Anjai bija nepieciešams laiks sev pašai, prom no citiem, mūzikas. Dzimtajā Austrijā (minētais albums kļuva par Nr. 1 valstī), Eiropā un citviet pasaulē iemantotā atpazīstamība gāja un, visticamāk, arī turpinās iet roku rokā ar pastiprinātu publikas un mediju uzmanību, no kuras mūziķe un viņas meitiņa spēj patverties, pazūdod aiz savu māju sienām kādā zaļā Vīnes nostūrī.

"Mana mūzika ir pavisam personīga, tā atspoguļo manis pašas dzīvi un ikdienu. Vienmēr esmu zinājusi, ka neesmu no tiem mūziķiem, kas ik gadu izdod pa jaunam ierakstam. Man nepieciešams laiks, lai augtu pati un nesteidzīgi krātu materiālu jaunai mūzikai. Nespēju pierast pie panākumu sekām, ir neiespējami būt tām gatavai garīgi," par savu "pazušanu" kādā intervijā stāstījusi pati A. Plašga.

Dzimusi un bērnību pavadījusi netālo no Gnāsas ciemata, kur viņas vecākiem joprojām pieder lauku saimniecība, Anja Plašga sešu gadu vecumā sāka apgūt klavierspēli. Jau drīz viņas priekšstatus par mūziku kājām gaisā apgrieza vecākie brāļi, māsai ierādot dziedātājas Bjorkas (Björk) ierakstu "Debut". Proti, jaunieti arvien vairāk sāka interesēt vizuālā estētika, pieauga vēlme izrauties no "lauku nekurienes". 14 gadu vecumā, laikā, kad Anja bija pievērsusies arī vijoļspēles apguvei, tapa viņas pirmā dziesma "Cynthia", kas atrodama arī mūziķes debijas albumā "Lovetune for Vacuum" (2009. g.). Grācā un Vīnē A. Plašga paralēli muzicēšanai studējusi arī grafisko dizainu un vizuālo mākslu, taču līdz ar īsspēlējošās debijas plates klajā nākšanu mūzika ieņēma svarīgāko vietu Anjas dzīvē.

Astoņpadsmit gadu vecumā, daudzu jau par austriešu "wunderkind" nodēvētā māksliniece piedalījusies arī teātra izrādē "Nico – Ledus sfinksa", tēlojot pazīstamo vācu dziedātāju un izpildot viņas dziesmas. Tāpat viņa iesaistījusies vairākos ar kino saistītos projektos, piemēram, sacerot tituldziesmu jaunajam vācu "Netflix" demonstrētajam seriālam "Dark". Sadarbojusies arī ar citiem mūziķiem – dzirdama vairākos vācu mūziķa Sašas Ringa (Sascha Ring) jeb "Apparat" albumos, kopā ar Annu Kalvi (Anna Calvi), ansambli "s t a r g a z e" un Letīciju Sadjē (Laeticia Sadier) muzicējusi Deivida Bovija (David Bowie) albumam "Blackstar" veltītajā programmā u. c.

Jaunākais albums, ar kuru "Soap&Skin" ir atgriezusies pie klausītājiem un uz skatuves spēcīgāka un pārliecinošāka kā jebkad iepriekš, ir ikdienas kontrastu metafora, sava veida dziļi personīga grēksūdze un attieksmes paudums. "Gāze" simbolizē to, kas visaptverošs, bet neredzams, neapzināts, zudis, aizmirsts, vēl nedzimis. "Cietviela", "pamatīgums" aizstāv visu redzamo, dzirdamo, uztveramo un apzināto, to, kam ir sekas.

"Man bija jātiek vaļā no tā, ko likās, ka mīlu, ko man vajag. Tas nozīmēja izvilkt no zemapziņas arī neiedomājami sāpīgo – pāriet no ēteriskā uz konkrēto, "from gas to solid"," par albuma tapšanu un tajā ietverto vēstījumu stāsta "Soap&Skin".

Biļetes uz "Soap&Skin" koncertu 24. novembrī Ventspilī, koncertzālē "Latvija" no 23. augusta pulksten 12.00 nopērkamas "Biļešu paradīzes" tīklā.