Koncertzālē 'Latvija' uzstāsies čellists Olivers Koutss

Sestdien, 14. decembrī, Ventspilī, koncertzāles "Latvija" Mazajā zālē ar britu čellista, elektroniskās mūzikas mākslinieka un komponista Olivera Koutsa (Oliver Coates) vienīgo uzstāšanos Baltijas valstīs noslēgsies šī gada laikmetīgās autormūzikas cikls "Ma", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Antra Lācberga.

Olivera Koutsa ceļu mūzikā var droši dēvēt kā trauksmainu un nerimstošas personīgas zinātkāres motivētu. Viņa daiļradei, šķiet, vienlaikus piemīt neskaitāmas trajektorijas – gan romantiskās un ambientās mūzikas, gan klasiskās un vienlaikus t. s. "braindance" jeb aizvadītā gadsimta 90. gadu britu elektroniskās mūzikas vienam no novirzieniem raksturīgās. Koncertos mūziķis šīs tik atšķirīgās savu muzikālo interešu trajektorijas kopā "sien" un klausītāju līdzi ved ar pastiprināta un elektroniski modificēta čella spēli, kura radītās melodijas piepilda telpu, ieskauj klausītāju un piešķir ceļojumam pārlaicīgu ārpus telpas dimensiju.

Nupat jūlijā notikušajā Mančestras Starptautiskajā festivālā Olivers Koutss bija Devida Linča (David Lynch) kūrētās koncertprogrammas galvenais mākslinieks. Īsi pēc viņa uzstāšanās kāds kritiķis rakstīja: "Runā, ka labāko pietaupa beigām, un tieši to viņi izdarīja. Olivers Koutss sniedza festivāla valdzinošāko un hipnotizējošāko performanci. Viņš ierāva publiku nebeidzamā skaistas mūzikas truša alā, ieveda transā, kur lineārais laiks un telpa pārstāja eksistēt."

No oriģināliem salīdzinājumiem un epitetiem, runājot par Oliveru Koutsu un viņa radīto mūziku, nevairās arī citi. ""Aphex Twin" līmeņa mūzikas guru, kurš pārlaicīgo pārvērš elektroniskajā mūzikā", jūsmojis žurnāls "The Fader", bet Lielbritānijas Karaliskās filharmonijas biedrība viņam 2011. gadā piešķīra Jaunā mākslinieka "izlaušanās" balvu par "vienu no otras atšķirīgām un aizrautības pilnām performancēm" un "jaunas publikas piesaistīšanu klasiskajai mūzikai". Pēdējā frāze biedrības pateicībā mūziķim jo spilgti paskaidro vienu no globālajām tendencēm mūzikā Rietumu pasaulē pēdējo vismaz desmit gadu laikā. Proti, akadēmiski skoloti, klasisku, konservatīvu muzikālo izglītību ieguvuši, apdāvināti un pat supertalantīgi mūziķi arvien biežāk pārkāpj žanru, vispārpieņemtās uzvedības un mākslas robežas. Arī Olivers Koutss ir viens no tiem – ar vienu kāju klasiskajā, ar otru visās citās iespējamajās mūzikās. Viņa radošās dzīves gājumā ir ieraksti gan no sadarbības ar Tomu Jorku (Thom Yorke), grupu "Radiohead", Dīnu Blantu (Dean Blunt), gan Teriju Railiju (Terry Riley) un Stīvu Reihu (Steve Reich). Mūziķis ierakstos izdevis savu oriģinālmūziku, kā arī ieskaņojis Džona Lutera Adamsa (John Luther Adams) "Debesu himnas". Viņš uzstājas ne vien festivālos "Big Ears", "OFF" un "Le Guess Who", bet arī Elbas filharmonijā, "Southbank" centrā un citās koncertzālēs.

"Ma" jeb "bet" no itāļu valodas mūzikas terminoloģijā ir 2018. gadā teātra namā "Jūras vārti" aizsākts laikmetīgās autormūzikas cikls, kura ietvaros Ventspilī viesojas dažādu žanru ārvalstu un latviešu mūziķi un komponisti. Koncertus jau snieguši čehu vijolniece Iva Bitova (Iva Bittová), austrāliešu perkusionists Džims Vaits (Jim White) un grieķu lautas meistars Jorgoss Ksiluris (George Xylouris) jeb duets "Xylouris White", pianists un komponists Lūks Hovards (Luke Howard) no Austrālijas, pianists Niks Berčs (Nik Baertsch), čelliste Klarisa Džensena (Clarice Jensen) un pūšaminstrumentāliste Lia Bertuči (Lea Bertucci) no ASV. Turpmākie cikla "Ma" koncerti notiks koncertzāles "Latvija" Mazajā zālē – tostarp 21. septembrī gaidāmais Daniela Branda (Daniel Brandt) tehno kameritrio "Eternal Something" priekšnesums.

Biļetes uz šī gada laikmetīgās autormūzikas ciklu "Ma" noslēdzošo koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.