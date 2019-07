Koncertzālē 'Latvija' uzstāsies irāņu mūziķe Šida Šahabi

Sestdien, 28. septembrī, Ventspilī, koncertzālē "Latvija" viesosies irāņu izcelsmes mūziķe Šida Šahabi (Shida Shahabi), sniedzot koncertu uz sagatavotām Dāvida Kļaviņa klavierēm "470i", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Antra Lācberga.

Šida Šahabi ir Stokholmā dzīvojoša irāņu pianiste un komponiste. Viņas vecāki savulaik devušies bēgļu gaitās, lai patvertos no Irākas-Irānas kara un par jauno mājvietu izvēlējušies Zviedrijas galvaspilsētu. Tur arī dzimusi un ar 70. gadu persiešu popmūziku, stundām skatoties "MTV" un klausoties Mocarta un Čaikovska ierakstus savu vecāku kolekcijā, izaugusi Šida. Deviņu gadu vecumā viņa sāka apgūt klavierspēli un sacerēt pirmās pašas melodijas. Kā atceras pati Šida Šahabi, viņai tolaik trūcis pacietības apgūt minēto dižgaru darbus pēc notīm, tāpēc sākusi uz klavierēm pēc dzirdes atdarināt ierakstos dzirdētās kompozīcijas. Sekojuši pieaugšanas, tīņa gadi, kad jauniete atklājusi pankroku, "The Cure", "Cocteau Twins", "My Bloody Valentine un "Yo La Tengo".

"Neesmu droša, vai mūzika pati patiešām ir atstājusi uz manu iespaidu. Varbūt kaut kādā ziņā, man pašai to neapzinoties. Es daudz vairāk iedvesmojos no mūziķu, mākslinieku radošās darbības, mācoties no tā, kā viņi attiecas pret savu darbu. Mani allaž aizrāvuši zinātkāri komponisti, kuri spēj rakstīt mūziku filmām, īstenot dažādas starpžanru ieceres, tādējādi muzikāli iepazīstot vēl neapgūtas teritorijas un mākslas žanrus," stāsta pati mūziķe.

Šķiet, savas intereses mākslā Šida Šahabi joprojām dala starp mūziku un vizuālo mākslu. No klasiskās mūzikas viņa pievērsusies mākslas studijām Stokholmas Karaliskajā mākslas akadēmijā un atkal atgriezusies mūzikā. Veidojusi skaņas instalācijas, ieinteresējusies par skaņas mākslu un dizainu, viņa turpina pieņemt dažādus jaunus izaicinājumus – rada mūziku, kuru izpilda savos solo koncertos, kā arī sadarbojas ar citiem dejas, filmu, teātra un vizuālās mākslas pārstāvjiem. Mūziķe sacerējusi skaņu celiņus vairākām īsfilmām, no kurām animētā "Nasta" ("The Burden" angliski) tika pamanīta un atzinīgi novērtēta Kannu, Sandensas ("Sundance") un Toronto Starptautiskajā kino festivālā jeb "TIFF". Arī filmiņa "Skolas pagalma blūzs" ("Schoolyard Blues") tikusi iekļauta Toronto, Karlovi varu un Olimpijas filmu festivālu programmās.

Pagājušogad Šida noslēdza līgumu ar pazīstamo laikmetīgās autormūzikas izdevniecību "130701" Anglijā un klajā nāca mūziķes albums "Homes", kurā dzirdamas Šidas Šahabi oriģinālkompozīcijas, izpildītas uz sagatavota pianīna, ar liegiem elektronisi radītu skaņu pieskārieniem. Arī Šidas koncertdzīve uzņem apgriezienus – vēl nesen uzstājusies festivālā "Approximation" Diseldorfā kopā arī Iro Rantalu (Iiro Rantala) un Upsalas Mākslas muzejā, pirms savas pirmās viesošanās viņa piedalīsies arī festivālā "Haldern Pop" Vācijā un citviet.

