Koncertzālē 'Latvija' uzstāsies minimālisma leģenda Terijs Railijs ar dēlu

Sestdien, 7. decembrī, Ventspilī, koncertzālē "Latvija" ar pirmo un līdz šim vienīgo koncertu Latvijā viesosies leģendārais mūziķis un komponists Terijs Railijs (Terry Riley), uzstājoties kopā ar dēlu – ģitāristu Gianu Railiju (Gyan Riley), portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Antra Lācberga.

Ir neiespējami runāt par 20. gadsimta mūziku, īpaši – pēckara, nepiesaucot Terija Railija vārdu. Vēl vairāk, ar mākslinieku tiek cieši saistīta tā dēvētās "minimālisma skolas" jeb jauna žanra rašanās Amerikas Savienotajās Valstīs. Railijs, Stīvs Reihs (Steve Reich), Filips Glāss (Philip Glass) un Džons Adamss (John Adams) ir četri vaļi, kuri cēluši un pēdējās desmitgades turējuši veselu žanru, neskaitāmus tā atvasinājumus mūsdienās, iespaidojuši domu, klausītāju un mūziķu paaudzes, un dara to joprojām. Īpaši Railijs, kurš cienījamā vecumā joprojām aktīvi koncertē un rada arvien jaunus skaņdarbus pasaules izcilākajiem mūziķiem un kolektīviem.

1935. gadā saulainajā Kalifornijā dzimušais un augušais mākslinieks akadēmisko grādu kompozīcijā ieguvis Bērkli universitātē, taču formāli iegūtas izglītības uzskaite ir nepieklājīga, runājot par šāda mēroga personību. Vēl jo vairāk, ja par savu īsteno skolotāju, ar kuru māksliniekam dzīves gaitā izveidojās īpašas un dziļi personīgas attiecības, Terijs Railijs sauc Panditu Prānu Natu (Pandit Pran Nath) – indiešu klasiskās dziedāšanas meistaru. Attiecības ar skolotāju gan universitātes sienās, gan kopīgos ceļojumos uz Indiju Terija Railija mūzikai piešķīrušas austrumniecisku dimensiju, kas atspoguļojas gan kompozīcijā, gan instrumentu izvēlē, gan atsaucēs uz indiešu tautas mūziku un citiem reģionam raksturīgiem kultūras kanoniem.

Būdams kasešu lentu cilpu (no "tape loops" angļu valodā) ieviešanas un izmantošanas pionieris akadēmiskajā mūzikā, kurš lielu daļu dzīves pavadījis starp Austrumiem un Rietumiem, sadarbojies ne tikai ar saviem laika biedriem Lamonti Jangu (LaMonte Young), Reihu, Paulīni Oliverosu (Pauline Oliveros), "Kronos Quartet" un neskaitāmiem citiem, neizdzēšamu iespaidu atstājis arī uz "The Velvet Underground", Pītu Taunzendu (Pete Townsend), rokmūziku un elektronisko mūziku, kādu to pazīstam vispār, pats mākslinieks atzīst: "Nekas man dzīvē nav sagādājis lielāku prieku un apmierinājumu kā kopīga improvizēšana ar dēlu Gianu. Nekas nelīdzinās tai gluži intuitīvajai kopā būšanai mūzikā, ko abi tik daudz reižu esam piedzīvojuši uz skatuves. Gians spēj brīnišķīgā veidā veidot kontrapunktu manai mūzikai un tās kopējai noskaņai, un katru reizi esmu pārsteigts atkal un atkal, redzot, ar kādu virtuzitāti viņš to dara. Nevaru iedomāties labāku gara un prāta sadarbību par mūsējo."

Pēc piedzīvota viena no šādiem koncertiem laikraksta "The Guardian" recenzents Džons Lūiss (John Lewis) izteicies, ka priekšnesums bijis "tik tuvu džezam, cik Railijs pats vai jebkurš no mūsdienu mūzikas komponistiem spētu nokļūt". Lai arī Terijs Railijs nebūt neesot uzskatāms par džeza pianistu, viņš žanra izpētē ir devies nesalīdzināmi tālāk par jebkuru tā saucamo "minimālistu".

