2020. gada pavasarī, 14. martā, Ventspilī viesosies poļu pianiste un mūzikas autore "Hania Rani", lai muzicētu ar Dāvida Kļaviņa īpaši koncertzālei "Latvija" radītajām klavierēm "470i", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Antra Lacberga.

Hania Rani jeb Hanna Marija Raniševska (Hanna Maria Raniszewska) ir pianiste, komponiste un mūziķe, kura par mājām joprojām sauc Varšavu, taču lielāko daļu sava laika pavada Berlīnē.

"Lai arī mākslinieces debijas albums "Esja" dienasgaismu ieraudzīja vien šī gada pavasarī, Hania Rani jau ir kļuvusi par vienu no pazīstamākajām savas paaudzes mūziķēm-autorēm. Viņa pārstāv to pēdējās desmitgades pianistu un komponistu saimi, kurs zināmākie pārstāvji ir Nils Frāms (Nils Frahm), Makss Rihters (Max Richter), Hauschka un citi laikmetīgās autormūzikas mākslinieki," raksta koncerta rīkotāji.

Kā komponiste Hania Rani radījusi darbus stīgu ansambļiem, klavierēm, balsij un elektronikai, sadarbojusies ar mūziķiem Kristianu Lefleru (Christian Löffler), čellisti Dobravu Čoheru (Dobrawa Czocher), "Hior Chronik", kā arī pagājušogad laidusi klajā ierakstu kopā ar poļu apvienību "tęskno".

Salīdzinoši nesenā pagātnē mūziķe uzstājusies "Funkhaus" (Berlīne) un "The Roundhouse" (Londona) koncertzālēs, Valsts filharmonijā Varšavā, kā arī festivālos "Open`er", "Off" un "Eurosonic".

Hania Rani ir viena no mūziķēm, kura labi pazīstama ar Dāvida Kļaviņa radītajiem instrumentiem. Īsi pirms Ventspils instrumenta "mazākais brālis" – "450i", nokļuva Nila Frāma studijā Berlīnē, māksliniece par tā skanējumu varēja pārliecināties meistara darbnīcā Ungārijā.

Albums "Esja" ir ierakstīts Hania Rani dzīvoklī Varšavā un viņas drauga Bergura Tourisona (Bergur þórisson) studijā Reikjavīkā. Kā stāsta pati autore, ieraksts ir pirmais, īstais un personīgais pieteikums kā mūziķei-solo māksliniecei. "Vairs nekādu "sadarbību" vai "projektu". Beidzot tā esmu es. Tikai es, tāda, kāda esmu," teic Hania Rani.

Uzaugusi ārsta un arhitektes ģimenē Gdaņskā, Hania Rani jau kopš bērnības bijusi mūzikas un kino ieskauta. Sākotnēji pievērsusies klasiskās mūzikas studijām, mūziķe drīz vien iepazinusi arī džezu un elektronisko mūziku, kas turpmāk kalpojis par pamudinājumu miksēt "Šopēnu un Šostakoviču ar Deivu Brubeku un "Moderat"". Tāpat Hania Rani cieņpilni atzīst, ka iespaidu uz pašas daiļradi atstājuši jau pieminētie Rihters un Frāms, kā arī Mailzs Deiviss (Miles Davis), "Murcof", "Portico Quartet", "Radiohead" un arī "The Beatles".

"Tas, kas viņus vieno, mani iedvesmo visvairāk. Viņu īpašā skaņas un mūzikas izjūta. Manuprāt, tā viņi apliecina savas plašās sirdis un lielos prātus," atzīst Hania Rani.

Biļetes uz Hania Rani koncertu 14. martā Ventspilī, koncertzālē "Latvija" iepriekšpārdošanā pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.