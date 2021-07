Koncertzālē 'Lielais dzintars' uzstāsies pianisma grands Mihails Pļetņovs

9. augustā plkst. 19:00 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" norisināsies pasaulslavenā klavieru virtuoza, Grammy balvas ieguvēja, leģendārā pianista Mihaila Pļetņova solo koncerts, kuru kā īpašu dāvanu liepājniekiem piedāvā fonds "Uniting History" sadarbībā ar mūzikas festivālu "Rīga Jūrmala".

Mihailu Pļetņovu (1958) dēvē par vienu no mūsdienu neparastākajiem mūziķiem, jo viņa profesionālajā dzīvē vienlīdz veiksmīgi īstenojusies pianista, diriģenta un komponista karjera. Klausītājus un kolēģus vienmēr sajūsminājusi Pļetņova nevainojamā tehnika, smalkā stila izjūta un interpretāciju svaigums.

"Mihails Pļetņovs katru skaņdarbu spēlē kā paša sacerētu, viņa interpretācijas ir satriecošas – nez vai jel ko tamlīdzīgu iespētu kāds cits pianists," rakstījis BBC "Music Magazine". 2006. gadā Mihails Pļetņevs ieguvis prestižo "Grammy" balvu, kurai nominēts vairākkārt. Saņēmis arī izdevuma "Gramophone" un "The New Yorker" gada balvas — šobrīd ir viens no ietekmīgākajiem māksliniekiem Krievijā, bet pats sevi joprojām dēvē vienkārši par mūziķi.

Koncerta programmā izskanēs divas no aizvadītā gada jubilāra Ludviga van Bēthovena radītajām klaviersonātēm (nr. 1 un nr. 32), kā arī Pētera Čaikovska divpadsmitdaļīgais klavierdarbu cikls "Gadalaiki", kurā ikkatra no daļām veltīta kādam no gada mēnešiem un tā raksturīgajām noskaņām Krievijā.

"Mēs esam bezgala pateicīgi fondam "Uniting History", kuri atbalsta kultūras norises, ir lojāli festivāla draugi un atbalstītāji un, nu, iepriecina Liepājas iedzīvotājus ar šādu dāvanu – īpaši organizētu koncertu ar vienu no pasaules izcilākajiem klasiskās mūzikas pārstāvjiem," saka Zane Čulkstēna, festivāla "Rīga Jūrmala" izpilddirektore. "Maestro Pļetņova atgriešanās Latvijā un festivālā ir īpašs notikums, jo jau festivāla atklāšanās sezonā pirms diviem gadiem varējām baudīt viņa uzstāšanos un meistarību. Prieks, ka šo iespēju varēs baudīt arī Liepājas iedzīvotāji!"

Pianista Mihaila Pļetņova koncerta vietā iepriekš bija plānots Sanktpēterburgas Filharmonijas orķestra koncerts, kas aizvadītajā nedēļā tika atcelts Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ. Biļešu īpašnieki, kuri bija paguvuši iegādāties biļetes uz orķestra koncertu, aicināti tās atgriezt jebkurā "Biļešu paradīzes" kasē visā Latvijā vai samainīt pret Mihaila Pļetņeva solo koncerta biļetēm. Pircējiem, kuri biļetes iegādājušies internetā, nauda automātiski ir atgriezta bankas kontā. Sanktpēterburgas orķestra koncerta biļetes nebūs derīgas pianista M. Pļetņova solo koncerta apmeklējumam. Koncerta organizatori atvainojas pircējiem par sagādātajām neērtībām un cer uz apmeklētāju sapratni šajā neparastajā laikā.

Koncerta apmeklējums būs pieejams personām, kuras var uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ir vakcinētas pret Covid-19 vai pārslimojušas minēto infekciju. Pie ieejas visiem apmeklētājiem no 12 gadu vecuma būs jāuzrāda drošības līmenim atbilstošs Covid-19 sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments un koncerta ieejas biļete. Koncertzāles publiskajā zonā un koncerta laikā visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma jālieto sejas aizsargmaska un jāievēro 2 m distance. Koncerta organizatori lūdz ierasties vismaz stundu pirms koncerta sākuma, lai paredzētu laiku dokumentu pārbaudei.