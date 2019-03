Koncertzālē 'Palladium' uzstāsies grupa 'Cigarettes After Sex'

Šā gada 11. jūnijā uz koncertzāles "Palladium" skatuves uzstāsies amerikāņu ambient pop grupa "Cigarettes After Sex", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Bravo Events".

Pēc panākumiem, ko grupai atnesa dziesma "Nothing's Gonna Hurt You Baby" un kas piesaistījusi miljoniem klausītāju Eiropā, Āzijā un ASV, grupa koncertē visā pasaulē. Šobrīd kritiķi "Cigarettes After Sex" dēvē par vienu no interesantākajām šī žanra grupām.

Kā vēsta koncerta rīkotāji, "Cigarettes After Sex" iekarojusi pasaules popularitāti, "pirmkārt, pateicoties savam unikālajam skanējumam un atklātajiem, dažkārt pat provokatīvi intīmajiem tekstiem. Viņu mūzika acumirklī sagūsta klausītāju un aizved romantisku sapņojumu pasaulē, kur izplūdušas robežas starp sapni un īstenību. Grupas līderis Gregs Gonzaless katru dziesmu teju iečukst klausītāja ausī un ļauj ielūkoties savā dvēselē."

Grupa dibināta 2008. gadā Elpaso, Teksasā, taču tās lielākie panākumi un izrāviens saistāms ar 2012. gadu, gan iznāca debijas minialbums ar jau minēto hitu "Nothing's Gonna Hurt You Baby", savukārt 2015. gadā iznāca vēl viens hits – "Affection". Debijas albumu grupa izdeva vien 2017. gadā, saņemot pozitīvas atsauksmes.

"Cigarettes After Sex" Latvija jau koncertējusi divas reizes – 2016. un 2017. gadā, "Positivus" festivālā, Salacgrīvā.