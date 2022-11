Konkursa 'Ineses Galantes talanti' fināls notiks Jūrmalā

Klasiskās mūzikas jauno izpildītāju konkursa "Ineses Galantes talanti 2022" fināls un uzvarētāju apbalvošana notiks 18. decembrī Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas 35.

Kā "Delfi" informē organizatori no Ineses Galantes fonda, IX konkursa finālā iekļuvuši 33 dalībnieki: 13 vokālisti, seši pretendenti kategorijā "Taustiņinstrumentu spēle", seši – kategorijā "Stīgu instrumentu spēle" un astoņi izpildītāji, kas pretendē uz uzvaru kategorijā "Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle". Finālistu vidū ir talantīgi vokālisti un instrumentālisti ne tikai no visas Latvijas, bet arī dalībnieki no Vācijas, Lietuvas, Nīderlandes. Jaunākais dalībnieks ir vien 9 gadus vecs.

Šogad konkursa otrais, fināla posms pēc pandēmijas dēļ notikušā divu gadu pārtraukuma atkal notiks ierastajā atklātajā formātā. Projekta organizatori – Ineses Galantes fonds – aicina visus interesentus apmeklēt konkursa noslēguma pasākumu, kas savā būtībā ir spožs koncerts, kurā talantīgi jaunie izpildītāji izpilda izcilus slavenu komponistu skaņdarbus.

"Priecājamies, ka mums ir iespēja saglabāt konkursa ilggadējās tradīcijas un tā noslēguma posmu noturēt dalībniekiem ierastajā un ērtajā klasiskajā formātā. Mūsu radošo sacensību fināls, pirmkārt, ir skaists koncerts, bet jaunajiem izpildītājiem dzīva komunikācija ar skatītājiem un žūrijas locekļiem – tās vienmēr ir spilgtas emocijas un vērtīga pieredze. Esmu pārliecināta, ka 18.decembrī mūs gaida brīnišķīgi mūzikas svētki, kuri noslēgsies ar uzvarētāju apbalvošanu. Pagaidām mūsu talantīgajiem finālistiem vēl ir laiks mēģināt un sagatavot priekšnesumu, bet skatītājiem ir iespēja nobalstot vietnē par dalībnieku, kura priekšnesums iepatikās visvairāk," pastāstīja konkursa mūza un žūrijas priekšsēdētāja, operdziedātāja Inese Galante.

Organizatori atgādina, ka konkursa oficiālajā vietnē turpinās skatītāju balsojums par konkursa finālistiem, kas noteiks Skatītāju simpātiju balvas ieguvēju. Par iecienītāko video priekšnesumu savu balsi var nodot līdz 17. decembrim.

Konkursa "Ineses Galantes talanti 2022" žūrijā ir jauni dalībnieki. Pirmo reizi vērtēt finālistu priekšnesumus ir aicināta 2015.gada konkursa uzvarētāja Laura Lolita Perešivana. Pēdējo gadu laikā vokālistes muzikālajā karjerā ir bijuši būtiski sasniegumi: viņa ir kļuvusi par daudzu starptautisko konkursu uzvarētāju, tostarp ieguvusi divas balvas konkursā "Vincero Singing Competition" (Itālija), divas balvas konkursā "Kathleen Ferrier Awards" (Lielbritānija), konkursa "Tenor Vinas International Singing Contest" (Spānija) speciālbalvu, kā arī iekļuvusi Gildholas mūzikas un teātra skolas (Londona) galvenās muzikālās prēmijas - prestižās Zelta medaļas (Gold Medal 2021) konkursa finālā.

Tāpat konkursa žūrijā darbojas mūzikas pedagoģe un politiķe Dagnija Staķe, komponists, diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Orķestra diriģēšanas katedras vadītājs, profesors Andris Vecumnieks, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijolniece, asociētā profesore, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Stīgu instrumentu katedras vadītāja, Terēze Zīberte – Ījaba, J.Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktors, saksofonists Ainārs Šablovskis, pianists, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Klavieru katedras asociētais profesors Toms Ostrovskis. Žūrijas priekšsēdētāja – konkursa patronese, Trīszvaigžņu ordeņa kavaliere, operdziedātāja Inese Galante.

Būtisku atbalstu konkursa organizēšanā sniedz Ineses Galantes fonda ilggadējais partneris – Nākotnes atbalsta fonds. Kopā ar konkursa mūzu un dibinātāju, operas dīvu Inesi Galanti viņi ir sagatavojuši balvu trim finālistiem – naudas prēmiju un individuālu meistarklasi. Tāpat šogad vienu no uzvarētājiem gaida izcilā diriģenta Ekharta Vicika (Vācija) meistarklase.

Labdarības fonds "VIVAT Future" sniegs tiešu atbalstu talantīgiem mūziķiem un izpildītājiem, kuriem ir nepieciešams finanšu atbalsts mūzikas instrumentu iegādei vai meistarklašu apmaksai. Kopā 2020. un 2021.gada konkursa laureātiem fonds "VIVAT Future" piešķīris stipendijas 24013 eiro apjomā.

Tradicionāli viens no konkursa "Ineses Galantes talanti" vokālistiem iegūs unikālu iespēju – tiesības pretendēt uz Zviedrijas labdarības fonds "Anders Wall Foundation" grantu, kas katru gadu tiek piešķirts jaunajiem vokālistiem.

Līdztekus naudas balvām un stipendijām konkursa laureāti iegūst iespēju piedalīties svarīgos kultūras pasākumos, ko organizē Ineses Galantes fonds un tā partneri. Tāpat tiks piešķirtas citu atbalstītāju balvas.

Decembra sākumā norises plānojums ar kategorijām un jauno mākslinieku vārdiem būs pieejams konkursa mājaslapā.