Koris 'Juventus' dosies uz starptautisku simpoziju Dienvidkorejā

Latvijas Universitātes jauktais koris "Juventus" no 18. līdz 21. februārim dosies uz starptautisku koru simpoziju Čedžudo salā, Dienvidkorejā, portālu "Delfi" informē kora pārstāvji.

Starptautiskais koru simpozijs Čedžudo salā ik gadu pulcē ap 60 profesionālu koru no Dienvidkorejas un citām valstīm, kā arī nedaudzus izcilus amatieru korus no visas pasaules. "Juventus" ir līdz šim pirmais un vienīgais dalībnieks no Latvijas, kuru ekskluzīvā kārtā ir ielūdzis maestro Jea Joon Lee. Būdams žūrijas loceklis, viņš pieredzēja kora izcilo uzstāšanos pagājušā gada maijā konkursā "Mundus Cantat 2018" Sopotā, Polijā, no kura mājup tika pārvesta Grand Prix balva.

Simpozija laikā koris sniegs priekšnesumus vairākos koncertos, piedalīsies meistarklasēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, organizēs prezentāciju par latviešu Dziesmu un deju svētku tradīciju, kā arī rīkos atvērto mēģinājumu, kuru aicināts klausīties būs ikviens simpozija dalībnieks.

"Juventus" mērķis šajā braucienā ir mācīt un popularizēt starptautiskā līmenī latviešu izcilāko komponistu oriģinālmūziku, tādējādi uzlabojot Latvijas mūzikas eksporta spēju. Tā rezultātā dibināt kontaktus jauniem muzikāli augstvērtīgiem starptautiskiem projektiem ar latviešu komponistu mūziku.

Simpozija organizatori uzsver, ka tikšanās mērķis ir vērsts uz tālāku sadarbību, līdz ar ko auditorija ir raksturojama kā starptautiskas koru mūzikas atslēgas personas. Stojan Kurat, Vytautas Miškinis un Dr. Wu Ling Fen ir simpozija goda viesi. Tāpat šeit viesosies aptuveni 60 labāko koru diriģenti no Dienvidkorejas un citām valstīm, vairāki desmiti profesionālu koru un nedaudzi izcili amatieru kori no visas pasaules. Pasākums ir orientēts uz tīklošanu, pieredzes un zināšanu apmaiņu.