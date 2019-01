Koris 'Latvija' būs goda viesis XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā

Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" kopā ar māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Māri Sirmo piedalīsies trīs mūzikas festivālos Kanādā laikā no 2019. gada 3. līdz 13. jūlijam, portālu "Delfi" informē kora pārstāve Māra Jēgere.

2019. gadā koris "Latvija" atzīmē savu 77. sezonu. Šo gadu laikā kolektīvs kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem Eiropas koriem, kura instrumentāli niansēto, vareno un reizē silti dzidro skanējumu mūzikas pasaule uzlūko par brīnumu – ne velti Baltijas lielāko profesionālo kori savās koncertprogrammās vēlas redzēt izcili diriģenti un orķestri no visas pasaules. Žurnāls "The New York Times" savulaik kora "Latvija" skaņu raksturojis kā "izsmalcinātu, skaistu un krāšņu".

Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" Kanādas koncerttūrē klausītājiem piedāvās Baltijas kormūzikas pērles, kā arī Latvijas – Kanādas komponistu darbus. Koncertos izskanēs Arvo Perta, Ērika Ešenvalda, Imata Ramiņa, Tālivalža Ķeniņa, Jāņa Kalniņa, Pētera Vaska, Riharda Dubras, Veljo Tormis, Vaclovas Augustinas, Eleanoras Dalejas, Ērika Vitakra un Mortena Lauridsena kompozīcijas.

Kora debijas koncerttūre Kanādā tiek īstenota sadarbībā ar Lauru Adlers (The Adlers Agency), kā arī XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Kanādā (Toronto), festivāliem "Music and Beyond" un "Elora". Viesošanos Kanādā atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas valsts simtgades birojs un XV Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanādā, kuru pārstāvji ielūdza kori "Latvija" kā goda viesi piedalīties festivālā un būt daļai no Latvijas valsts simtgades svinībām.