Koris 'Latvija' uzstāsies prestižajā Amsterdamas 'Concertgebouw' koncertzālē

Valsts Akadēmiskais koris Latvija janvāra beigās devies uz Nīderlandi, lai kopā ar pasaulslaveno Amsterdamas "Concertgebouw" orķestri, diriģenta Santu Matiass Rouvali (Santtu-Matias Rouvali, Somija) vadībā atskaņotu Igora Stravinska operu "Ķēniņš Oidips", portālu "Delfi" informē kora pārstāvji.

Šā gada 30. un 31. janvārī Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" vīru grupa vienā no pasaules izcilākajām koncertzālēm Amsterdamas "Concertgebouw" atskaņos krievu komponista Igora Stravinska operu "Ķēņiņš Oidips". Koncertuzveduma iestudējumā koris "Latvija" sadarbosies ar Karalisko "Concertgebouw" orķestri, kas šobrīd ir viens no vadošajiem pasaules līmeņa orķestriem un, kura mākslinieciskais vadītājs no 2004. līdz 2015. gada bija Mariss Jansons.

Sofokla traģēdijā balstītā Stravinska divcēlienu oratorija "Ķēniņš Oidips" (Oedipus Rex) pirmatskaņojumu piedzīvoja 1928. gadā 23. februārī Vīnes Valsts operā. Karaliskā "Concertgebouw" orķestra koncertsērijas "Cilvēks un Mīts" (Man & Myth) koncertuzvedumā Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" uzstāsies kopā ar pasaulē atzītiem solistiem: Annu Katerinu Antonači (Anna Caterina Antonacci, soprāns), Atilio Glaseru (Attilio Glaser, tenors), Lancu Raienu (Lance Ryan, tenors), Šenjangu (Shenyang, baritons) un Kristianu van Hornu (Christian Van Horn, baritons). Koncertuzveduma diriģents - somu uzlecošā zvaigzne Santu Matiass Rouvali. Koncertā vēl skanēs Džuzepes Verdi uvertīra "Likteņa spēks" un Teo Verbī jaundarba pasaules pirmatskaņojums.

Karaliskā "Concertgebouw" zāle savas akustikas dēļ tiek uzskatīta par vienu no pasaules labākajām koncertzālēm. Iespēja muzicēt šajā koncertzālē ir īpašs notikums katram mūziķim. Šajā zālē regulāri notiek koncerti ar šī brīža talantīgāko mūziķu dalību, kā arī ikdienā šī ir mājvieta vienam no pasaulē labākajiem orķestriem – Karaliskajam "Concertgebouw".

Valsts Akadēmiskais koris Latvija savu debiju "Concertgebouw" piedzīvoja 2009. gada 12. decembrī piedaloties Džoakino Rosīni operas "Vilhelms Tells" koncertuzvedumā. 2010. gada kori aicināja uz sadarbību ar nīderlandiešu diriģentu Jāpu van Zvēdenu operas "Parsifāls" koncertuzvedumā. Savukārt 2011. gadā koris "Latvija" tika aicnāts piedalīties Mālera 8. simfonijas atskaņojumā latviešu maestro Marisa Jansona vadībā.