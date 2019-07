Koris 'Maska' devies uz konkursu 'Eirovīzijas koris 2019' Gēteborgā

Trešdien, 31. jūlijā, Babītes novada jauktais koris "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā devies uz Gēteborgu Zviedrijā, kur jau sestdienas, 3. augusta, vakarā sacentīsies ar deviņiem Eiropas koriem starptautiskajā amatierkoru konkursā "Eirovīzijas koris 2019".

Koris "Maska" uz Gēteborgu devies gandrīz taisnā ceļā no Japānas, kur aizvadīta kolektīva līdz šim vērienīgākā turneja. Tā bijusi arī atzinībām bagāta. "Tikko esam atgriezušies no Japānas, kur ieguvām divus Grand Prix starptautiskos koru konkursos (35. starptautiskajā Takarazukas kamerkoru konkursā un 2. starptautiskajā Tokijas koru konkursā), kas ir ļoti liels sasniegums gan mums pašiem, gan arī apliecinājums tam, ka latviešu kormūziku ļoti augstu novērtē visā pasaulē," priecājas kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents Jānis Ozols.

"Gatavošanās laiks koru Eirovīzijai ir bijis ļoti intensīvs, bet tas jau ir devis izcilus rezultātus un ticu, ka arī Gēteborgā sevi parādīsim vislabākajā līmenī," pozitīvi noskaņots ir diriģents.

"Maska" konkursā izpildīs Lauras Jēkabsones skaņdarbus, kas rakstīti tieši korim. Jānis Ozols uzskata, ka tā ir kora stiprā puse. "Dziesmu pamatā ir latviešu tautasdziesmas, caur kurām izdziedam mūsu tradīcijas un Lauras mūzika ir tā, ko izjūtam un izpildām no sirds. Tas arī ir mūsu galvenais mērķis – dziedot parādīt to, kāda ir Latvija – stipra, skaista un vienota. Mēs esam maza daļiņa no valsts, bet ticu, ka katrs no sirds darot savu lietu, varam sasniegt ļoti daudz," uzskata diriģents.

Atgādinām, ka korim "Maska" Gēteborgā būs jāsacenšas ar kolektīviem no Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Norvēģijas, Skotijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Šveices un Velsas. Atšķirībā no konkursa "Eirovīzijas gada koris", kas 2017. gadā tika aizvadīts Rīgā, Gēteborgā uzvarētājs tiks noteikts divās kārtās. Pirmajā kārtā visi desmit kori izpildīs četras minūtes garu a capella priekšnesumu. Pēc tam žūrija apspriedīsies un dalībai fināla kārtā izvirzīs trīs korus. Finālistiem būs jāizpilda īpaši finālam sagatavota četras minūtes gara a capella programma. Uzvarētājus noteiks profesionāļu žūrija. Konkursa uzvarētājs saņems ne vien uzvarētāja titulu, bet arī iespēju nākamgad doties uz Pasaules koru olimpiādi Beļģijā.