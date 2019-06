Koris 'Sõla' saņēmis Grand Prix prestižā Eiropas konkursā

Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris "Sõla" 2. jūnijā kļuva par Grand prix uzvarētājiem 48. Starptautiskajā koru konkursā Tūrā, Francijā, kas ir viens no sešiem prestižākajiem Eiropas koru konkursiem, portālu "Delfi" informē kora pārstāve Ilze Tormane.

Korim šis ir otrais šāds panākums – pirmo reizi kādu no Eiropas Grand prix koris ieguva 2016. gadā Varnā, Bulgārijā.

Konkurss notika no 31. maija līdz 2. jūnijam, tam bija trīs kategorijas – obligātā, brīvās izvēles un renesanses. Konkursā piedalījās astoņi kori no astoņām valstīm – Igaunijas, Indonēzijas, Kolumbijas, Islandes, Slovēnijas, Spānijas, Horvātijas un Latvijas.

Uz finālu tika izvirzīti četri kori – koris "Sõla", "Batavia Madrigal Singers" no Indonēzijas, "E Stuudio" jauniešu koris no Igaunijas un "El Léon de Oro" no Spānijas, kura goda diriģents no 2017. gada ir britu diriģents un muzikologs Pīters Filipss.

Kā atklāj Tormane, kora "Sõla" daudzveidīgo un krāsaino konkursa repertuāru atzinīgi novērtēja gan klausītaji, gan žūrija. Koris konkursā izpildīja komponistu Johanesa Brāmsa, Patrika Burgana, Ērika Ešenvalda, Paula Hindemita, Jēkaba Jančevska, Gustava Mālera, Knuta Nīsteda, Džovanni Pjerluidži da Palestrīna, Henrija Pērsela, Frānsisa Pulenka, Alfrēda Šnitkes un Pētera Vaska skaņdarbus.

Latvijas vārdu Tūrā spodrināja arī citu konkursa dalībnieku repertuārā iekļautie latviešu komponistu – Ērika Ešenvalda un Riharda Dubras – skaņdarbi.

Eiropas Grand Prix koru konkursi ik gadu notiek Tolosā (Spānija), Varnā (Bulgārija), Debrecenā (Ungārija), Tūrā (Francija), Mariborā (Slovēnija) un Areco (Itālija). Uzvarot Tūrā, koris "Sõla" saņēma ielūgumu uz 2019. gada konkursu uzvarētāju lielo finālu nākamā gada 8. jūlijā Debrecenā.

Kora "Sõla" mākslinieciskais vadītājs ir Kaspars Ādamsons, diriģenti Laura Štoma un Artūrs Oskars Mitrevics.