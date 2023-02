Koris virs Rīgas un mīlas 'retrīts' Berģos. Valentīndienas romantisko koncertu izlase

Šogad visu mīlētāju svētki – Svētā Valentīna diena – ir pašā darba nedēļas sākumā, tomēr tas nedrīkst būt šķērslis vakara baudīšanai. Var skatīties "Titāniku", iemācīties no galvas kādu Šekspīra sonetu vai savām rokām radīt īpaši māksliniecisku un laikmetīgu apsveikumu, bet tikpat labi var izvēlēties pārliecinoši drošu ceļu – doties uz kādu koncertu, kurā par romantisko noskaņojumu gādās mūziķi un īpaši svētkiem sarūpēta programma. Sagaidot Valentīndienu, "Delfi Kultūra" piedāvā desmit dažādu koncertu izlasi pienācīgai mīlētāju svētku svinēšanai.

Osokins, Vītoliņa un orķestris "Rīga" muzikālā randiņā

Foto: Publicitātes foto

Lielajā ģildē Valentīndienā, 14. februārī, pulksten 19 notiks koncerts "Valentīndienas randevu", kurā uzstāsies orķestris "Rīga", pianists Andrejs Osokins un dziedātāja Aija Vītoliņa.

Koncerta programmā skanēs divas rapsodijas Osokina un orķestra atskaņojumā – Raimonda Paula rapsodija klavierēm un orķestrim, Džordža Gēršvina "Rhapsody in Blue", skaistāko dziesmu izlase no operas "Porgijs un Besa" orķestra atskaņojumā un Antonio Karlosa Žobima "bossa nova" mūzikas pērles Aijas Vītoliņas dziedājumā kopā ar orķestri.

Koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents – Valdis Butāns, vakara vadītājs – Raitis Zapackis.

Kormūzika Zunda torņos un īpaši skaists skats uz Rīgu

Foto: Publicitātes foto

Jauniešu koris "Balsis" un tā mākslinieciskais vadītājs Ints Tereovskis februārī turpina koncertciklu "Mūzika Balsīm" ar tradicionālajiem Sv. Valentīna dienas koncertiem – "Mīlestība = II".

14. februārī Zunda torņos (Zunda Towers), Raņķa dambī 30, gaidāmi divi koncerti - pulksten 19 un 21. Programmā skanēs vairāki Valta Pūces kormūzikas pirmatskaņojumi un Andra Sējāna dziesmu cikls "Par ziediem" ar Vizmas Belševicas dzeju.

Koncertos piedalīsies Jauniešu koris "Balsis", mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis, diriģenti Kamila Siliņa un Georgs Zujevs, Mārcis Lipskis (kontrabass), Valts Pūce (taustiņi), Andris Sējāns (balss), režisore Dana Biteniece un gaismu mākslinieks Ivars Vācers.

Organizatori lūdz uz koncertiem ierasties savlaicīgi. Nokļūt uz norises vietu varēs tikai ar liftu.

Shipsea koncertprogramma "Siltā gaismā"

Foto: Publicitātes foto

Nacionālā teātra Lielajā zālē 14. un 15. februārī izskanēs Jāņa Šipkēvica jeb Shipsea koncertprogramma "Siltā gaismā". Tajā mūziķis apvienojis dziesmas, kas, viņaprāt, atspoguļo mīlestības temperatūras plašo diapazonu — no Raiņa “Meitenes ar ledus acīm” līdz karstai kvēlei.

Jaunā lasījumā stīgu kvarteta, klavieru un balsu salikumā izskanēs būtiskākās lappuses no Shipsea daiļrades — “Taviem ceļiem”, “Mežaparks”, kā arī jaunākā albuma “Apgaismo mani” dziesmas — “Tavi viļņi”, “Pie upes”, “Dunka” un “Siltā gaismā”. Programmā ietvertas arī skaistākās melodijas, ko savulaik radījis Imants Kalniņš, Keita Buša, Pīters Geibriels un citi.

Valentīndienas koncerts tumsā

Īpašu koncertu Sv. Valentīna dienā piedāvās sociālais uzņēmums "Neredzamā pasaule". Koncerta mērķis ir novērst cilvēku uzmanību no visām ikdienas raizēm, kas notiek apkārt un sajust mūziku ar sirdi.

Koncertu izpildīs "Neredzamās pasaules" darbiniece, gide — Vlada Hmeļevska, kura ir Latvijas Neredzīgo biedrību koncertmeistare, kā arī neredzīga persona, kuras ikdiena tiek pavadīta tumsā un šo pieredzi, neredzēt, bet tikai sadzirdēt ir mērķis nodot arī koncerta apmeklētājiem, iegūt iespēju mūziku sadzirdēt un sajust.

Valentīndienai veltītajā koncertā tiks atskaņoti pazīstami un visiem zināmi romantiskie skaņdarbi un to klausītājiem būs iespēja šo mūziku uztvert atšķirīgi, kā līdz šīm atslābināties un iegrimt tajā, vēsta koncerta rīkotāji.

"Musiqq" koncertzālē "Palladium"

Foto: Publicitātes foto

Koncertzālē "Palladium Rīga" uz Valentīndienas koncertu aicina duets "Musiqq". 14. februāra koncertā izskanēs grupas populārākās dziesmas, kā arī kompozīcijas no topošā albuma.

"Pirms koncertiem vienmēr ir jūtams neliels satraukums. Tā ir atbildība un vēlme parādīt vislabāko, ko spējam dot saviem klausītājiem. Būt uz skatuves un radīt sinerģiju ar auditoriju, ir tas, kas katru šo satikšanos padara par ļoti īpašu. Kā jau koncertos esmu teicis – kopā ar saviem mūziķiem un komandu man tik tiešām nav bail kāpt uz jebkuras skatuves. Un, protams, arī koncerta norises datums nav nejauša izvēle. Tas ir aicinājums kopā ar mums svinēt mīlestību – pret mūziku, pret otru un visiem tiem, kas liek mums just," mudina grupas solists Emīls Balceris.

"Mazais princis" kultūras nama "Berģi"

Foto: Publiciātes attēls

Visu mīlētāju dienā, 14. februārī, kultūras namā "Berģi" uzstāsies duets, kas sevi dēvē par mīlas vēstnešiem – "Mazais princis".

Koncertā jeb kā saka duets "dvēseļu dziedinošā transformācijas aktā", izskanēs "labākās dziesmas un labākās dziesmu daļas – piedziedājumi." Jāatgādina, ka "Mazais princis" nespēlē savas dziesmas, dueta repertuars ir dažādu populāru dziesmu kaverversijas.

"Aicinām ļauties dzīvai skaņai, ļaut savam, teiksim tā, pumpuram uzplaukt krāšņā ziedā. Katrs mēs jau piedzimstam ar mīlestības, teiksim tādu, sainīti dvēselē. To sainīti vajag vērt vairāk vaļā. Biš' biš' vairāk vērt ar katru dienu ... Teiksim tā, nekautrēties no mīlestības," saka grupas dalībnieki.

"Čipsis un Dullais" koncertā "Mīlēts nav zaudēts"

Foto: Publicitātes foto



Mazajā ģildē 14. februārī pulksten 20 notks Valentīndienas koncerts "Mīlēts nav zaudēts", kurā uzstāsies duets "Čipsis un Dullais".

Duetu veido Mārtiņš Ābols (balss, taustiņinstrumenti) un Ģirts Strumpmanis (balss, ģitāra), citos rokmūzikas žanros pieredzējuši mūziķi, kas apvienojās duetam 2007. gadā. "Čipsis un Dullais" 2012. gadā izdeva savu debijas studijas albumu "P.S. es Tevi mīlu", savukārt, 2020. gada jūnijā izdots otrais albums "Bravo!", kurš tika nominēts Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons 2020" kategorijā "Šlāgera mūzikas albums".

Duets regulāri uzstājas Latvijas klubos, bāros un festivālos. Mazajā ģildē Čipsis un Dullais uzstāsies pirmo reizi, atskaņojot klausītāju iemīļotas un romantiskas dziesmas: "Asaras", "Kad meitene skumst" un citas.

"Rīgas modes" Tallinas kvartālā

Foto: Delfi, Romāns Kundeckis



Tallinas kvartāla Angārā 14. februārī pulksten 20 par īpašu svētku noskaņu rūpēsies grupa "Rīgas modes". Koncertu iesildīs daudzsološais "indie" mūziķis Patriks, kurš pērn izdeva savu debijas albumu.

"Rīgas modes" ir piecu cilvēku sastāva popgrupa, kuras mūzikā satiekas dažādu laikmetu ģitārmūzikas vēsmas, kārtīga daudz rokenrola enerģijas un nedaudz hedonijas. Rīgas Modes jaunākais albums "Patiesie nodomi", ko galvenokārt iedvesmojusi 80. gadu popmūzikas klasika, ir saņēmis "Zelta mikrofonu" kategorijā "Gada albums", kā arī "Labākais popmūzikas albums".

Īpaša tango programma koncertzālē "Artissimo"

Foto: Publicitātes foto

Svinot Valentīndienu, īpašu programmu ir sagatavojis Hermaņa Brauna fonds. Visu mīlētāju svētkos, 14. februārī, pulksten 19 koncertzālē "Artissimo" skanēs Astora Pjacollas kaislīgais tango.

Koncertā Pjacollas tango spēlēs vijolniece Daļa Dedinskaite, čellists Gļebs Pišņaks un akordeonists Tads Motiečus.

Šī pati programmā "Artissimo" koncertzālē skanēs arī 15. februārī. Koncertzāle atrodas Vaļņu ielā 9, Vecrīgā.

Grupa "Polifauna" koncertvietā "M/Darbnīca"

Foto: Publicitātes foto

Koncertvietā "M/Darbnīca" 14. februārī pulksten 20 ar mīlētāju dienai veltītu programmu uzstāsies "dreampop"/"indie" grupa "Polifauna".

Grupa spēlēs dziesmas gan no iepriekšējā, gan arī topošā albuma, kā arī būs sagatavojusi dažus pārsteigumus par godu Valentīndienai.

"Polifauna" ir no Rīgas un savā skanējumā plaši izmanto atmosfēriskas sintezatoru un ģitāras efektu skaņu sienas kombinācijā ar grūvīgiem ritma elementiem. "Polifaunas" mūziku atzinīgi novērtējuši ārzemju un vietējie klausītāji, kā arī mūzikas kritiķi, tostarp albumam "You Look Like A Lost Soul" saņemot prestižo "Austras balvu", kā arī Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons".

"M/Darbnīca" atrodas Aristīda Briāna ielā 9, Rīgā.