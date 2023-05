Krāšņi kadri: Leipcigā pulcējas gotiskās kultūras cienītāji

Aizvadītajā nedēļas nogalē, no 26. līdz 29. maijam Vācijas pilsētā Leipcigā notiek gotiskās mūzikas un kultūras festivāls "Wave Gotik Treffen", kas ik gadu pulcē ap 20 000 tumšās kultūras cienītāju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad festivāla programmā uzstājas ap 200 dažādu mūziķu un grupu, kas pārstāv tādus tumšajai kultūrai pietuvinātus žanrus kā gotiskais roks, gotiskais metāls, postpanks, neofolks, industriālais roks, stīmpanks, sintpops un citus.

Festivāla mākslinieku sarakstā ir tādas grupas un mūziķi kā "Lord of the Lost", kas šogad pārstāvēja Vāciju Eirovīzijas dziesmu konkursā, Latvijā bieži spēlējusī baltkrievu grupa "Super Besse", kuras ierakstus izdeva latviešu izdevniecība "I Love You Records", kā arī nesen Ģertrūdes ielas teātrī spēlējusī "A Place To Bury Strangers". Tāpat festivāla apmeklētājus priecē "Covenant", "Front 242", "Cold Cave", "Das Ich", "Lebanon Hanover", "Diary Of Dreams", "Deine Lakaien", "Rotting Christ", "Frontline Assembly", "The Mission" un daudz citu grupu.

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Kopumā festivāls notiek ap 50 dažādās vietās Leipcigā, piedāvājot ne tikai muzikālus notikumus, bet arī tirdziņu, ekskursijas gida pavadībā, teātra izrādes, filmu seansus, baznīcu un kapsētu apmeklējumu un dažādus citus pasākumus. Viens no vizuāli spilgtākajiem pasākumiem Viktorijas laika pikniks, kas notiek festivāla atklāšanas dienā.

Festivāla raksturīgā iezīme ir arī krāšņie apmeklētāju tērpi, kas tapuši, iedvesmojoties gan no Viktorijas laika Anglijas, gan viduslaikiem, gan dažādu tautu mitoloģijas, fantasy žanra, šausmu filmām, u.c.

Pirmo reizi festivāls notika 1987. gadā Potsdamā. Tolaik tas bija nelegāls pasākums, ko apmeklēja viena daži simti entuziastu. Šobrīd festivālu ik gadu apmeklē ap 20 000 cilvēku un tas ir viens no lielākajiem šāda veida pasākumiem pasaulē.