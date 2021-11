'Kremerata Baltica' ierakstījis pirmo Marģera Zariņa autoralbumu

Nacionālā ierakstu kompānija "SKANi" laidusi klajā albumu "Kremerata Baltica. Marģeris Zariņš", kas ir komponista Marģera Zariņa (1910–1993) pirmais autoralbums CD formātā.

Kā "Delfi" informē izdevēji, ierakstā piedalās kamerorķestris "Kremerata Baltica" diriģenta Andra Veismaņa vadībā, kā arī mecosoprāns Ieva Parša un ērģelnieks Aigars Reinis.

Izdevēji norāda, ka albumā "Kremerata Baltica. Marģeris Zariņš" ierakstītie opusi - "Partita baroka stilā", "Carmina antica", koncerti ērģelēm "Concerto innocente" un "Concerto triptichon", kā arī "Četras japāņu miniatūras" Kristapa Pētersona instrumentācijā - ir vieni no komponista izcilākajiem darbiem. Tieši šajos opusos spilgti atklājas Marģera Zariņa unikālais rakstības stils, par kuru pats komponists ir izteicies: "Daudzu stilu izmantošana – tas arī ir mans stils."

"Marģeris Zariņš bija viena no krāšņākajām, daudzšķautņainākajām un viennozīmīgi interesantākajām personībām Latvijas mūzikas dzīvē. Īstens renesanses cilvēks, kurš vienlīdz labi jutās kā mūzikā, tā literatūrā. Viņa plašās zināšanas sengrieķu un senfranču dzejā atstāja arī nozīmīgu iespaidu uz viņa mūziku, veidojot unikālu laikmetu, stilu un pat žanru sajaukumu. Zariņš ir ārkārtīgi radošs arī instrumentācijā – kamerorķestris, dažādi pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti, ērģeles, ģitāra. Panākt to, lai ierakstā var saklausīt visus faktūras slāņus vienlīdz skaidri, ir īstens izaicinājums. Iespējams, tieši vairākslāņu faktūras dēļ Zariņa "Partita baroka stilā" un ērģeļkoncerti nu jau leģendārajos astoņdesmito gadu ierakstos skan smagnēji. Mūsdienu ierakstu tehnoloģijas šīm latviešu mūzikas pērlēm ļauj iemirdzēties no jauna", skaidro Egīls Šēfers, "SKANi" vadītājs un LMIC direktors.

Īpaša ir arī pirmreizējā "SKANi" un starptautisku atzinību guvušā kamerorķestra "Kremerata Baltica" sadarbība. Orķestris, kuru teju pirms 25 gadiem dibināja labi pazīstamais, izcilais vijolnieks Gidons Krēmers, apvieno mūziķus no Baltijas valstīm. "Kremerata Baltica" ir "Grammy ", ECHO un citu prestižu balvu ieguvējs.

Mecosporāns Ieva Parša ir viena no Latvijas ievērojamākajām kamerdziedātājām, kuras balsij mūziku rakstījuši daudzi Latvijas komponisti. Dziedātājas uzmanības lokā ir laikmetīgā un latviešu komponistu mūzika, taču labprāt tiek atskaņots arī baroka un romantisma laika repertuārs. Par latviešu komponistu solodziesmu un īpaši eksperimentālās vokālās lirikas pirmatskaņojumiem dziedātāja saņēmusi Latviešu mūzikas balvu (2008). Ieva Parša bijusi nominēta "Lielajai mūzikas balvai" (2008, 2009).

Aigars Reinis ir Rīgas Doma mūzikas direktors un katedrāles ērģelnieks. Reinis daudzus gadus ir bijis Latvijas Radio kora mākslinieks un solists, vokālo ansambļu "Schola Cantorum Riga" un "Ars Antiqua Riga" dziedātājs. Studējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā profesora Tālivalda Dekšņa ērģeļklasē, iegūstot maģistra grādu. Aigars Reinis saņēmis "Lielo mūzikas balvu" (2019) par izcilu darbu ansamblī.

Albums "Kremerata Baltica. Marģeris Zariņš" no 19. novembra pieejams ierakstu tirdzniecības, kā arī populārākajās mūzikas lejupielādes un straumēšanas platformās.