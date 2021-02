Krieviskums un blūza izjūta. Saruna ar jubilāru Sergeju 'Čižu' Čigrakovu

Sestdien, 6. februārī, 60 gadu jubileju svin Sergejs "Čižs" Čigrakovs, grupas "Чиж и Ко" līderis. Viens no retajiem krievu mūziķiem, kura koncerti Latvijā pulcē kā krievvalodīgos, tā arī latviešus. "Delfi" zvanīja uz Sanktpēterburgu, lai apsveiktu Čižu un noskaidrotu jubilāra noskaņojumu un nākotnes plānus. Bija skumji un jautri vienlaikus.

“Man šķiet apbrīnojami, kā Čižā harmoniski un adekvāti sadzīvo krieviskums un blūza izjūta,” tā par Čigrakovu saka viņa Rīgas kolēģis, kādreizējais Rīgas rokkluba vadītājs Andrejs Jahimovičs. “Viņš nejauc kopā Okudžavu un Vorholu, neplikšķina acis, bet vienkāršā tekstā, gandrīz vārtrūmes valodā precīzi trāpa muzikālajās blūza intonācijās. Roks taču nav pārgudri teksti un stila elementi, bet noteikts mūzikas virziens ar specifiskām iezīmēm katrā valstī, valodā un kultūrā. Čižam ir viss, kā vajag.

Man viņa koncerti atgādina to īpatnējo amerikāņu ansambļa kultūru, kurā sajaucas dažādas lielās valsts intonācijas. 70. gadu deju grīdu stilistika Čiža izpildījumā skan graciozi un mūsdienīgi. Tāda šķietama, bet gudra vienkāršība, ko sasniegt nav vienkārši. Tas vai nu tev ir iekšā, vai nav. Tas ir brīnišķīgs un gandrīz jau zaudēts virziens.”

“Par izpildījuma tehniku. Man atklājums bija Čiža albums – veltījums vecajām dziesmām, ko dziedājuši viņa vecāki. Viņa grupa to izdarīja tehniski ļoti spēcīgi. Es nemaz nerunāšu par to, ka viņš spēlē teju 10 mūzikas instrumentus. Un bez seklas Rietumu atdarināšanas. Paredzu, ka man uzreiz tiks atgādināts par dziesmu “Ты ушла рано утром” (Tu aizgāji agri no rīta – krievu val.) – jā, tā ir klasika, kā “Black Magic Woman” (Santanas 1970. gada skaņdarbs – red.). Un kas tad ir? Tāds standarta minorīgais blūzs ir katra kārtīga ģitārista kabatā visur pasaulē. Taču krieviski tāds nebija skanējis. Tā nu Čižs – skaistulis un, kā redzams, arī labs cilvēks,” saka Jahimovičs.

Gluži kā būtu dzirdējis sava kolēģa uzslavas, Sergejs Čigrakovs sarunas pirmajās minūtēs kategoriski pieprasa pāriet uz “tu”, bez tubrālību dzeršanas. Grēks atteikt jubilāram.



- Kā pārdzīvojat pandēmijas laiku?



Šoziem izslimojām. Paveicās – tikām cauri vieglā formā. Taču man bija bail, jo pēkšņi biju mājās aci pret aci ar to draņķi.

Toties tagad droši vien varat bez satraukuma koncertēt?



Vells viņu zina. Runā, ka arī otrreiz var saķert. Turklāt šobrīd jau nav nekādu koncertu – viss slēgts, visi brīvi. Neviens neriskē kaut ko organizēt. Riski ir pārāk lieli. Maksāt par lidojumu, rezervāciju... Un tad pēdējā brīdī viss var tikt atcelts. Tā, lūk, 60 gadi un nekā nav. Sēžu un ēdu pēdējo maizi ar sāli. Jokoju. Protams, man ir viss, kas ir nepieciešams. Grēks sūdzēties!



Tavā biogrāfijā ir tāds fakts, ka no 1983. līdz 1985. gadam pārtrauci mācības Ļeņingradas kultūras institūtā un dienēji Ventspilī. Ar ko šie gadi tev palikuši atmiņā?



Toreiz man Latvija īpaši neatšķīrās no, teiksim, Tadžikistānas. Tāda pati padomju republika. Toreiz jau nevienam nejautāja, kur vēlas dienēt. Lūk, manā pulkā 98% bija tadžiki, uzbeki un citu silto zemju pārstāvji. Tikai 2% krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu. Tā arī dzīvojām.

Plovs katru dienu?



Godīgi? Neko labu jau mēs neēdām. Kad man iedeva brīvdienu, devos staigāt pa dižo Ventspili – tur bija kaifīgi. Viens pats klaiņoju. Pārsvarā pa kapsētām.

Kur gan vēl? Latvija taču ir ar tām slavena.



Tieši tā. Tas bija ļoti skaisti. Palicis atmiņā uz visu mūžu.

Vikipēdijā teikts, ka dienējāt mūziķu rotā.



Meli. Bija tā, ka ar savu muzikālo izglītību biju spicāks par rotas komandieri, bet to viņš nevarēja ciest. Tāpēc mani nekad tur pat neaicināja. Tas gan man netraucēja armijas laikā sarakstīt simtiem dziesmu. Vēl vairāk, dziesma “O.K.”, ko mēs joprojām ar gandarījumu spēlējam, ir par Ventspili. Prasi tagad par šo sensāciju no redaktora prēmiju!



Tieši 1983. gadā tika izveidots Rīgas rokklubs. Tev gadījās kādreiz koncertēt viņu pasākumos?



Nē. Es taču toreiz nebiju nekas – bez atpazīstama vārda. Lai gan, kad atgriezos mājās no armijas, mani pat ievēlēja par Dzeržinskas rokkluba prezidentu. Bet vienīgais cilvēks no Rīgas rokkluba, ko pazīstu...

... ir Andrejs Jahimovičs, Rīgas rokkluba prezidents?



Tieši tā. Protams, Andrjuha. Nodod viņam, ka dziļi paklanos un pat krītu ceļos. Viņš ir īsts mūziķis. Tieši viņš man iemācīja spēlēt mutes harmonikas.

Cik viņu pazīstu – nekad to nav stāstījis...



Viņš nestāsta, jo... Jo katrs mans brauciens uz Latviju man ir lieli svētki. Lūk, arī viņam tie bija svētki. Tomēr mutes harmonikas tā arī kārtīgi neiemācījos spēlēt. Laikam nebiju diez ko labs skolnieks.



Atzīsties – tava vizītkarte ir dziesma “На поле танки грохотали” (Uz lauka tanki dārdināja – krievu val.) – arī saistīta ar Ventspils tanku divīziju?



Ne vella. Tā ir veca dziesma, ko vēl mans tēvs dziedāja. Bet nedod Dievs tev tankā ielīst. Tā izdrebinās, ka garantēju tūlītēju orgasmu.

Nelīdīšu. Mums arī bez tā krievu tanki murgos rādās. Tavā repertuārā ir daudz kara dziesmu. Cik tev pašam būtiska ir uzvaras tēma, par kuru pie mums Latvijā lauž šķēpus?



Lai lauž. Pie mums 27. janvārī tiek pieminētas Ļeņingradas blokādes beigas.

Cik tev ir bērnu?

Trīs meitas.



Skaisti. Bet man ir četri. Puišeļi apkārt skraida. Galva jau griežas no viņiem. Vecākais Miša strādā slimnīcā kā reanimatologs. Vienīgā meita Darja Sergejevna dzied kopā ar mani. Lūk, iedomājies, tu ej uz darbu, bet tev nav, ar ko trīs meitiņas pabarot. Tā, ka vispār nekā nav mājās. Pilnīgi nekā. Kuru no saviem bērniem nāksies ēst pirmo, lai visi no bada nenomirtu? Lūk, tādi jautājumi toreiz tika uzdoti. Un cilvēki sapņoja tikai par vienu – lai varētu iet uz darbu un tur saņemtu pārtikas pakas. Lūk, tādā pilsētā es dzīvoju. Tāpēc par šo tēmu nekādu strīdu nedrīkst būt – tas ir ļoti nopietni. Izlasiet grāmatu “Ļeņingradas blokādes ētika” – visu sapratīsiet. Kādi tur šķēpi?

Ja pagrieztu laiku atpakaļ, pirms 30 gadiem, kad iekaroji Pēterburgas roka skatuvi, tas bija arī lielu ģeopolitisko pārmaiņu laiks. Bruka Padomju Savienība, perestroika, pučs, tanki Latvijā – apšaude. Kā tas viss atspoguļojās tavā dzīvē un daiļradē?



Taisnību sakot – nekā. Tobrīd man jau bija ģimene – bijā jāpelna nauda, lai to pabarotu. Ģimene man dzīvē ir pats galvenais. Nekas cits mani neinteresēja. Es neiztaisījos par lielu rokeri un nerāpos uz barikādēm. Atceros, ka biju aizbraucis koncertturnejā pa Sibīriju un atgriezos mājās jau faktiski citā valstī.

Roks taču ir dumpis. Un daudzi mūziķi joprojām ir uz barikādēm.



Dažiem tā ir, jā. Taču manas dziesmas ir ārpus laikmetiem un ideoloģijām. Revolucionāras himnas nekad neesmu rakstījis. Es rakstu par romantiku. Iespējams, tāpēc uz maniem koncertiem nāk visi. Kā tāds čigānu ansamblis – visur iederīgs, visiem patīk un nevajag iemeslu, lai klausītos. Es esmu no tās pašas sērijas. Un ar čigāniem man palaimējās diezgan daudz pastrādāt – atpazīstu jau pa gabalu.

Kad romantiķiem bija vieglāk – toreiz vai tagad?



Toreiz tas bija modē. Bet tagad – kas to lai zina. Ja tu tagad pie manis atbrauktu, mēs uzreiz tiktu skaidrībā, kā šajos laikos ir ar romantiku. Visi jautājumi paši no sevis atkristu.

Pēdējo gadu laikā uz lielajiem ekrāniem nonākušas divas filmas par pārmaiņu laika rokenrolu – “Ļeto” un “Cojs”. Abās roka tusiņš atainots neviennozīmīgi. Bija pat pretenzijas, ka ne viss tolaik bijis tā, kā filmās redzams. Tev ir kādas pārdomas par to?



Kaut kā neesmu redzējis nevienu no šīm filmām – neinteresē. Es tajā tusiņā nebiju savējais – esmu iebraucējs. Paspēju ielēkt Ļeņingradas rokklubā, pirms tas izjuka. Vēl tagad biedra karte kaut kur mētājas. Pazinu un joprojām zinu daudzus tā laika mūziķus – ar visiem ir normālas attiecības, tomēr es vienmēr esmu bijis savrup.



Toreiz, 90. gados, daudzi mēģināja iekarot ASV. Tev bija divi tādi mēģinājumi – 1996. gadā, lai nofilmētu klipu dziesmai “Полонез” (Polonēze – krievu val.), un 2004. gadā – lai muzicētu kopā ar tumšādainajiem blūzmeņiem un uzstātos leģendāros Bostonas un Ņujorkas rokklubos. Kā toreiz bija? Kāpēc sadarbība neturpinājās?



Nekā nebija. Īsti neiepatikās Amerika. Interesanti – bet ne vairāk. Viņiem ir tā – mums atkal šitā. Es turp vairs nevēlos rauties. Un arī, jāsaka, toreiz īpaši negribēju. Braucu vienkārši pelnīt naudu – tā arī palika. Nopelnīju visai atlikušajai dzīvei (smejas).

Tagad, kad viss ir nopelnīts, kādi ir sapņi 60. jubilejā? Kā svinēsi?



Nekā nesvinēšu. 60 gadi – tas ir septītais gadu desmits. Tas arī viss.

Ļoti skaists vecums. Mūsu Raimonds Pauls nupat nosvinēja 85. jubileju. Un nemaz negrasās apstāties.



Labi, pierunāji. Slēdz ārā savu interviju un brauc šurp. Nosvinēsim!