Kriss Noa izdod minialbumu 'Distance Deluxe'

Piektdien, 6. novembrī, klajā nāk pašmāju mūziķa Krisa Noa (Chris Noah) minialbums jeb EP "Distance Deluxe", kas ir šī gada 20. martā iznākušā minialbuma "Distance" papildināta versija.

Kā "Delfi" informē mūziķa izdevēji, līdzās EP "Distance" dziesmām, ierakstā atrodams singls "This Is The Night", tā akustiskā dzīvā versija, kā arī fanu iemīļotās dziesmas "River" akustiskāka versija.

Par dziesmu "This Is The Night" Chris stāsta: ""This Is The Night" ieraksta process notika pēc EP "Distance" izdošanas un jau tad nonācām pie secinājuma, ka tā ļoti labi iederas starp minialbuma dziesmām. Tā ir ne tikai kā spēcīgs singls, bet arī kalpo kā lielisks EP "Distance" papildinājum, kas piešķir patīkamu kontrastu pārējām minialbuma dziesmām.

"This Is The Night" tika izdota 23. oktobrī un iznāca ar Renāra Liepiņa režisētu video klipu.

Par akustisko dziesmu iekļaušanu minialbumā, mūziķis stāsta: "Dziesmas lielākoties rodas akustiski un tikai pēc tam, pievienojot dažādus instrumentus un citas nianses, tiek iegūts "pilnais skanējums", ko dzirdam radio un straumēšanas platformās. Arī "This Is The Night" radās šādā veidā, tādēļ vēlējos klausītājus aizvest līdz dziesmas pirmsākumiem un ļaut dzirdēt dziesmu tā, kā tā sākotnēji tika sakomponēta. Pats esmu liels akustiskās mūzikas cienītājs, tādēļ man ir liels prieks izdot šādu dzīvo dziesmas versiju, kurā esmu dzirdams tikai es ar savu ģitāru. Savukārt minialbumā iekļautā dziesmas "River" akustiskāka versija koncertos, kuros nespēlēju ar pilno grupu, ir kļuvusi par fanu favorītu un šādā skanējumā iegūst pavisam jaunu elpu."

Minialbumu "Distance Deluxe" iespējams noklausīties šeit.

Jau ziņots, ka 6. decembrī divos īpašos koncertos (pulksten 17.00 un 20.00) Krisam Noa paredzēts uzstāties Rīgā, "Splendid Palace". Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, mūziķis komentē: "Gaidām šodienas valdības lēmumu, lai varētu lemt par to, ko darīt ar koncertu. Koncerts notiks un mēs ceram, ka 6. decembrī, bet, ja būs nepieciešamība, tad pārcelsim to uz laiku, kad atkal būs droši pulcēties."