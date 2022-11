Kriss Noa izdod minialbumu 'Red Light'

Latviešu dziedātājs un dziesmu autors Kriss Noa (Chris Noah), sadarbībā ar "Sony Music Finland & Baltics", laidis klajā minialbumu ar nosaukumu "Red Light". Tajā ir sešas dziesmas, ko producējis Kriss kopā ar ilggadējo sadarbības partneri Kristoferu Harisu (Kristofer Harris).

Kā "Delfi" informē mūziķa pārstāve Guna Zučika, minialbumā iekļauti arī līdz šim izdotie divi singli – "Sunboy", kas sasniedza Latvijas radio topu 21. vietu, un "Only Yours".

"Kamēr strādāju pie minialbuma, es mēģināju būt godīgs pret sevi, redzēt lietas tā, kā tās patiesi ir," saka Kriss. "Es pirmo reizi apzinājos, ka "nejust mīlestību" nav tikai izdomāts jēdziens vai attaisnojums, lai izkļūtu no attiecībām, kurās tu vairs nevēlies būt. Šī apziņa bija kodols manā rakstīšanas procesā, kuram es piegāju no dažādiem leņķiem: nenoteiktība, šaubas, greizsirdība un nožēla. Tituldziesma "Red Light" ir par ilūziju izzušanu." viņš turpina.

Minialbuma iznākšana tika nosvinēta 3. novembrī mediju pārstāvju un draugu pulkā restorānā "AOK City".

Kriss Noa guvis atzinību par samtainiem vokāliem, personīgiem dziesmu tekstiem un spēcīgām melodijām. Kaut nākot no muzikālas ģimenes, viņš nebija pārāk ieinteresēts mūzikā līdz 17 gadu vecumam. Tomēr interese radās, kad viņš sāka muzicēt kopā ar savu brāli. Krisa Noa pirmais singls "Had It All" kļuva par hitu Latvijā, savukārt otrais singls "You" saņēma Latvijas autoru apvienības balvu – spēlētākā dziesma radio – 2017. gadā. Ar nākamajiem paša izdotajiem singliem "River" un "Fall Through" 2018. gadā Kriss saņēma atzinību no dažādiem blogiem, tostarp "Indie Air", "AlexRainBirdMusic", "Uranium Waves", "Comeherefloyd", "Aofd3", "Mystic Sons", "York Calling", "Wolf in a Suit" un daudziem citiem. 2020. gadā Kriss izdeva savu debijas mini albumu "Distance", kas Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" pasniegšanas ceremonijā saņēma nomināciju par labāko popmūzikas albumu 2021. gadā. 2021. gada nogalē Kriss parakstīja līgumu ar starptautisko ierakstu kompāniju "Sony Music Finland".