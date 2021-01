Džeza pianists Kristaps Vanadziņš un viņa trio laiduši klajā jaunu singlu "Land of Hope and Glory" no šopavasar gaidāmā albuma, kas iznāks vinila plates formātā, izdevniecības "Jersika Records" paspārnē.

"Melodijas kādreiz atnāk pašas – ne sauktas, ne aicinātas, un tieši tā notika šoreiz ar šo bezgalskaisto Elgara (Edward Elgar) melodiju no viņa pirmā militārā marša. Koncertos vienmēr jokoju, ka nākamā kompozīcija būs militārais maršs, un vēroju cilvēku reakciju. ''Cerību un godības zeme" – atbilstošāks nosaukums 2020. gadam patiesībā nav iespējams. Tur ir iekļauts šis kods – zemes mūžīgās cerības un slava Dievam. Cerība uz normālu un jau pārkārtotu pasauli, bez tukšiem notikumiem un bez tukšvārdības, bet ar sirdi valdot prātu pretī gadsimtiem,'' par skaņdarbu saka pats mūziķis.

Trio sastāvu šobrīd veido ilggadēji džeza mūziķi - pianists Kristaps Vanadziņš, basists Jānis Rubiks un bundzinieks Rūdolfs Dankfelds.

Kristaps Vanadziņš darbojies kā mūziķis un producents vairākos ierakstos. 2020. gadā producējis divus ierakstus: Jolantas Gulbes-Paškevičas "Gaisma krīt" un Ievas Kerēvicas albuma "Centerwise". Teju 10 gadus Kristaps piedalījies muzikālā šova "Cabaret" sagatavošanas procesos. Vairākus gadus darbojas arī kā mākslinieciskais vadītājs mūzikas nama "Daile" salonā. Vanadziņš jau izdevis trīs albumus, ''The New Trio'', ''Himalaj'' un solo albumu ''Piano Improvisations''.

Singls jau ir pieejama "Spotify" un citās mūzikas straumēšanas platformās.