Kultūras telpā '3 Māsas' uzstāsies Evija Vēbere un igaunis Erki Parnoja

Sestdien, 6.jūnijā pulksten 19.00 notiks otrais koncertsērijas "Masa" dzīvais koncerts kultūras telpā "3 Māsas". Koncertā uzstāsies divi mūziķi – Evija Vēbere un grupas "Ewert and The Two Dragons" dalībnieks Erki Parnoja, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Šajā pasākumā, pielāgojoties jaunieviestajam valdības likumam par pulcēšanos kultūras pasākumos, divi mākslinieki uzstāsies tikai 20 cilvēkiem.

Ar kinematogrāfisku mūziku uzstāsies populārās igauņu grupas "Ewert and The Two Dragons" dalībnieks un multiinstrumentālists Erki Parnoja. Šī gada februārī iznāca viņa ceturtais solo albums "Leva", kas balansē starp "dream-pop" un grūvīgu ģitārroku no 70. gadiem.

"Viņa unikālais ziemeļnieciskais pieskāriens, impresionistiskie ģitāras rifi, kinematogrāfiskās skaņu ainavas un augstās instrumentālās prasmes atnesa viņam labākā mākslinieka balvu Tallinas Mūzikas nedēļā 2017. gadā, savukārt 2018. gadā Igaunijas Mūzikas ierakstu balvā viņš saņēma divas balvas, kategorijās labākais alternatīvais/indie albums un labākais mākslinieks," raksta koncerta rīkotāji.

Koncertā uzstāsies arī dziedātāja Evija Vēbere, kura zināma ar savu īpatnējo, unikālo balsi, kas izklausās pēc mazas un biklas, bet pasauli izzināt gatavas meitenes, un šī īpatnība var gan sajūsmināt, gan kaitināt. Savā mūzikā Evija spēlē dažādus sintezatorus, eksperimentē ar dažādām elektroniskām un akustiskām skaņām, radot te sapņainas, te trauksmainas kompozīcijas. Evijas soloalbums "Sirdsbūt" Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvā "Zelta mikrofons" saņēma labākā alternative vai indie mūzikas balvu 2019.gadā.

Koncertsēriju "Masa" sadarbībā ar radio NABA plānots turpināt divreiz mēnesī. Pirmajā koncertā uzstājās Elizabete Balčus un Imants Daksis, bet nākamie mūziķi tiks izziņoti, tuvojoties pasākumam. Biļetes uz koncertiem var iegādāties šeit.