Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, Līgatnes pagastā, no 2. līdz 4. augustam notiks jau 11. mūzikas un mākslas festivāls "Laba daba". Kopumā paredzēti vairāk nekā 60 koncerti, kuros tiks pārstāvēti dažādi mūzikas žanri: regejs, etno folks, roks, elektronika, punk, ska un cita mūzika, ko izpildīs gan pašmāju mūziķi, gan mākslinieki no ārvalstīm.

Paralēli muzikālajam piedāvājumam, festivālā darbosies kino māja, ģipša krūšu atliešanas darbnīca, sporta (futbols, pludmales volejbols, krokets) turnīri, teātra un mākslas performanču skatuve un dažādas radošās un izzinošās darbnīcas visām paaudzēm.

Festivāla pamatideja slēpjas programmas nestandarta izpausmē, meklējot un piedāvājot ko jaunu, līdz šim Latvijas mūzikas festivālos neredzētu. Katru gadu programmā ir kāds jauns vai sen nedzirdēts projekts. Šogad pirmatskaņojums būs dzirdams apvienībai "Gobziņš un Dullais", kas ir muzikāls projekts, kurā apvienojies Dullais no dueta Čipsis un Dullais un Roberts Gobziņš. Kā arī pēc 25 gadu pārtraukuma uzstāsies grupa "33 Letnij podonok" jeb 33LP (hc punk žanrs). Grupas atkalapvienošanās notiek kā underground projekts – paspēlēt vecos gabalus savam priekam un uzstāties vienā vienīgā koncertā, proti, festivālā "Laba daba".

Citas grupas, kuras uzstāsies festivālā: "Laibach" (Slovēnija), "Skyforger", "Garbanotas" (Lietuva), "Dzelzs vilks", Arturs Skutelis, "Babylove & The Van Dangos" (Dānija), "Mise En Scene" (Beļģija), "Oranžās brīvdienas", "The Coco'nuts", MNTHA, "Riga Reggae", "Roberts Gobziņš un Dullais", "Polifauna", "Baložu pilni pagalmi", "Rahu The Fool", "Gas of Latvia", Imants Daksis, Kapteinis Reinis, "Kanisaifa", "All Day Long", "Stūrī zēvele", "Ackeemama" (Krievija), "Sonntags Legion", "Tribes of the City", "Zig Zag", jauktais koris "Dziesmuvara", "Plenērs", "The Bubble Gum Explotion", "Idioti.Trupa", Ainars Mielavs, JUUK, "Funk Therapy Collective", "Stiprās sievas & Ogas", "Donēts 8", "Grodi", "Johnny & The Burnouts", "Nekad", "La Fleur Du Soleil", "Uncle Bundle: (Uncle Rodion, Uncle Sampl3, Bombey)", "Peres", "Sound Meccano", "Stotyka", "Yulia Shylo", VJ Wickiss, "Batra", "Gateris", "Zaķis", "33 Letnij Podomok", "Posts TV", Ialaz (Ungārija).

Šogad festivāla nosaukums mainījies no mūzikas uz mūzikas un mākslas festivālu, kas norāda uz festivāla formāta maiņu, papildinot muzikālo programmu ar mākslas programmu. Kopumā dažādās festivāla norises vietās būs vērojamas vairāk nekā 20 laikmetīgās dejas, objektu un netradicionālo formu teātra un cirka izrādes, kā arī audio vizuālas mākslas performances, kuras pievērsīsies sociāli nozīmīgiem tematiem. Būs iespēja redzēt, piemēram, dejas kamerizrādi No miglas, režisora Klāva Knuta Sukura humora izrādi Par normālu čali, laikmetīgās dejas izrādi Rokzvaigzne, Izraēlas teātra un cirka grupas "The Lady" izrādi bērniem no trīs gadu vecuma, izrādi Zenīts, ko piedāvā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Festivālā piedalīsies Rīgas cirka skola ar dažādām bezmaksas meistarklasēm, kā arī būs skatāmas dažādas Latvijas Kultūras koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas performances uz izrādes. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris izspēlēs ainas no Fjodora Dostojovska romāna "Noziegums vai sods". Pilna izrāžu un performanču programma pieejama festivāla mājaslapā www.labadaba.lv.

Festivāls piedāvās arī programmu bērniem, kā arī darbosies apmeklētāju iemīļotais bērnu dārzs Laba vieta, un būs pieejama mazuļu Babyroom terase un telšu pilsētiņā atsevišķa, labiekārtota klusāka zona ģimenēm.

Ieeja festivālā bērniem līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot), vecāku pavadībā, ir bez maksas. Ja bērni ir vecumā virs 13 gadiem, ģimenes par izdevīgāku cenu var iegādāties arī festivāla grupas biļetes, kas iegādājamas komplektos pa piecām biļetēm. Visi biļešu veidi pieejami "Biļešu servisa" kasēs un internetā.