Šī gada 3. aprīlī, pulksten 17 Daugavpils Kultūras pilī pulcēsies vairāki Latvijā zināmi mākslinieki, lai labdarības koncerta ietvaros paustu atbalstu Ukrainai. Koncertu būs iespējams vērot arī tiešraidē uz ekrāna Daugavpilī, Vienības laukumā. Visā Latvijā koncertu varēs vērot ar portāla "Delfi" starpniecību.

Koncertā piedalīsies: Aija Andrejeva, Anmary, ansis, Antra Stafecka, Atis Ieviņš, "Bez PVN", "Dabasu durovys", "Dagamba", "Elpa", Intars Busulis, KATŌ, "Kautkaili", "Laika suns", Patrisha, rolands če, "Sudden Lights", "Tautumeitas", "The Sound Poets", projekts "Latvia for Ukraine" (Katrīna Gupalo, Loreta Reide, Gunārs Gaumigs, Miks Dukurs, Ilze Rijniece, Elizabete Vētra, Audiokvartāls, June River, Roberto Meloni, Edgars Vilcāns, Sub Scriptum, Anita Intaite), kā arī folkloras kopa "Svātra", kamerorķestris "Daugavpils Sinfonietta", orķestris "Daugava" un koris "Daugava".

Sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv", pasākuma laikā tiks vākti ziedojumi Ukrainas atbalstam - būs iespēja veikt skaidras naudas ziedojumus "Ziedot.lv" kastītēs, kā arī cilvēki tiks aicināti zvanīt uz ziedojumu numuru 9000 6086 (maksa par zvanu 1.42 eiro).

Daugavpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš saka: "Šopavasar Daugavpils kļuvusi par mājām jau vairāk kā 200 Ukrainas iedzīvotājiem, pārsvarā bērniem un viņu mammām, kuriem kara dēļ nācās atstāt savas mājas. Šiem cilvēkiem ir nepieciešams gan materiāls, gan arī morāls atbalsts. Esmu gandarīts, ka Daugavpils spēj vienot tik daudz mākslinieku, lai kopā sniegtu palīdzību tiem, kuru dzīvē šobrīd nav daudz gaismas un prieka. Daugavpils savu vienotību pierāda nevis ar vārdiem, bet gan ar darbiem!"

Viens no pasākuma māksliniekiem, grupas "Dagamba" dalībnieks Valters Pūce uzsver, ka dot kaut nedaudz gaismas šajā tik sarežģītajā un grūtajā laikā ir ļoti svarīgi. "Paralēli karam Ukrainā notiek informatīvais karš arī pie mums. Tas, ko mēs kā mūziķi varam darīt šajā situācijā, ir runāt par to ar saviem klausītājiem, lai pēc iespējas vairāk mazinātu propagandas iznīcinošo spēku."

Savukārt dziedātāja Patrisha stāsta, ka laiks kopš kara sākuma viņai ir bijis ļoti smags, tā kā viņai ir radinieki, kuri atrodas karā iesaistītajās valstīs: "Man ir radi Ukrainā, kurus neesam tā arī spējuši sazvanīt. Ir radi Krievijā, kuriem tagad jācieš valsts diktatora dēļ. Mani divi brālēni Baltkrievijā tika aizsūtīti pirmajās rindās armijā, lai dotos karot uz Ukrainu. Viņiem tika atņemti visi sazināšanās līdzekļi, tāpēc nav zināms, kur viņi atrodas un vai vispār vēl ir dzīvi".

Valters Pūce norāda, ka "ir ļoti sāpīgi skatīties uz šo visu, jo mums ir ļoti daudz tuvu draugu Ukrainā, ar kuriem sazināmies gandrīz katru dienu. Viņi saka lielu paldies, ka mēs rīkojam koncertus Ukrainas atbalstam, jo tas viņiem palīdz rast spēku un motivāciju cīnīties pret šīm kara šausmām".

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu Kultūras pilī, ielūgumus uz pasākumu iespējams rezervēt iepriekš "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.